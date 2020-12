T

Le gouvernement a confirmé qu’il retirerait les mesures controversées qui auraient pu voir l’accord de divorce du Brexit déchiré.

Michael Gove a déclaré que les deux parties étaient parvenues à un «accord de principe» sur toutes les questions, ce qui pourrait ouvrir la voie à un accord commercial à l’approche de la date limite finale.

Cette décision fait suite aux progrès des discussions menées par le ministre du Cabinet et le chef des relations interinstitutionnelles de l’UE, Maros Sefcovic, sur des domaines tels que le protocole de l’Irlande du Nord.

La déclaration conjointe exposant les progrès des pourparlers menés par MM. Gove et Sefcovic a déclaré: «À la suite d’un travail intensif et constructif au cours des dernières semaines par l’UE et le Royaume-Uni, les deux coprésidents peuvent désormais annoncer leur accord de principe sur toutes les questions. , en particulier en ce qui concerne le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. »

Au vu de ces «solutions convenues d’un commun accord», le gouvernement retirera les clauses 44, 45 et 47 du projet de loi britannique sur le marché intérieur – qui aurait pu annuler l’accord de retrait – et il n’introduira aucune disposition similaire dans le projet de loi sur la fiscalité.

L’accord couvre des questions telles que les contrôles aux frontières des produits animaux et végétaux, la fourniture de médicaments et la livraison de viandes réfrigérées et d’autres produits alimentaires aux supermarchés.

Il y avait également une “clarification” sur l’application des règles sur les subventions de l’État.

M. Gove a partagé sa joie du développement sur Twitter, en écrivant: «Ravi d’annoncer un accord de principe sur toutes les questions au sein du comité mixte de l’accord de retrait Royaume-Uni-UE.

“Merci à @MarosSefcovic et à son équipe pour leur approche constructive et pragmatique.”

Il a dit qu’il informerait le Parlement mercredi.