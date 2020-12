La tempête survient après que des dizaines de personnes ont été sauvées et des maisons et des entreprises inondées par de fortes pluies à l’approche de Noël.

Un avertissement national orange de temps violent a été émis pour certaines parties du sud du Pays de Galles et dans le sud de l’Angleterre, avec des rafales susceptibles d’atteindre 60 à 70 mph dans les zones côtières exposées.

(

Des défenses contre les inondations ont été installées à Ironbridge, Shropshire

/ PA)

Un avertissement de vent jaune pour toute l’Angleterre et le Pays de Galles ainsi que l’extrême sud de l’Écosse a également été émis et sera en vigueur à partir de 15 heures le lendemain de Noël.

Cela s’est produit alors que les maisons et les entreprises ont été inondées et que des dizaines de personnes ont été sauvées de véhicules après de fortes pluies mercredi.

Un avertissement météorologique pour la pluie s’est étendu sur de grandes parties du sud et des Midlands, restant en place jusqu’à 2 heures du matin jeudi.

Mais dans toute l’Angleterre, 107 avertissements d’inondation et 135 alertes d’inondation étaient toujours en vigueur jeudi à 19 heures alors que d’énormes quantités d’eau se frayaient un chemin à travers les bassins hydrographiques.

Jeudi soir, la police du Northamptonshire a déclaré que les services d’urgence se préparaient à évacuer plus de 1000 personnes du parc de vacances Billing Aquadrome dans le comté.

La force a déclaré que les fortes pluies avaient provoqué des inondations avec de l’eau jusqu’à 5 pieds de profondeur par endroits.

(

Inondations à Peterborough, Cambridgeshire

/ PA)

Des logements d’urgence étaient en cours de recherche pour les résidents d’environ 500 caravanes, dont certaines présentaient des signes d’hypothermie.

Le surintendant principal Mick Stamper a déclaré qu’il s’agissait d’une «situation exceptionnellement difficile» et a demandé aux résidents de quitter le site s’ils le pouvaient, ajoutant qu’ils seraient exemptés des restrictions de voyage de Covid-19.

Le service d’incendie et de sauvetage du Northamptonshire a déjà répondu à 250 incidents, déployant des équipes pour pomper des propriétés et des véhicules bloqués.

Le service d’incendie et de sauvetage du Herefordshire et du Worcestershire a déclaré qu’il avait été “inondé” d’appels à partir de 15 heures mercredi et a sauvé 44 personnes de véhicules bloqués.

Des propriétés dans diverses régions du pays, y compris East Anglia et Gloucester, ont également été inondées car il y avait jusqu’à deux pouces de pluie dans certaines régions.

(

Dommages causés par les inondations à une maison à Peterborough, Cambridgeshire

/ PA)

Patrick Lloyd, 27 ans, de Peterborough, dans le Cambridgeshire, a déclaré qu’il s’était réveillé pour découvrir qu’une grande partie de sa maison avait été submergée dans l’eau, causant des milliers de livres de dégâts.

Il a ajouté qu’il devait aider à secourir un voisin âgé qui s’était retrouvé coincé sans électricité.

M. Lloyd a déclaré que la femme de 86 ans avait finalement été transportée à l’hôpital après avoir passé environ 50 minutes dans les eaux de crue «glaciales».

«Heureusement, un type qui passait à côté l’a vue et est sorti et nous a aidés avec elle. Nous avons dû faire sortir les pompiers pour la faire monter à une planche et nous l’avons emmenée pour une ambulance », a-t-il dit.

Les services d’urgence du Bedfordshire ont déclaré avoir reçu 60 999 appels en 90 minutes, dont trois à des personnes devant être sauvées de leur voiture.

Le conseil de Milton Keynes a déclaré que son personnel et les pompiers du Buckinghamshire avaient aidé les résidents de Newport Pagnell, New Bradwell et également Stony Stratford, où la rue principale avait été inondée, décrivant les niveaux de la rivière environnante comme «exceptionnellement élevés».

Les pompiers de Gloucestershire ont déclaré avoir reçu des «centaines» d’appels téléphoniques, avec l’A40 à l’ouest de Gloucester vers Over, fermée en raison des eaux de crue, alors que la police déplorait les automobilistes «ignorant» les panneaux de fermeture de la route.