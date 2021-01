E

Les experts mettent en garde contre une récession à double creux au milieu des craintes que l’économie ne s’effondre entre janvier et mars alors que l’Angleterre est placée dans le troisième verrouillage.

Une enquête de la British Chambers of Commerce (BCC) a révélé que près de la moitié de toutes les entreprises (43%) ont vu leurs ventes chuter au cours des trois derniers mois de 2020, passant à plus des trois quarts (79%) dans l’hospitalité martelée et secteur de la restauration.

Cela se compare à 66 pour cent des entreprises d’accueil et de restauration au troisième trimestre.

Son enquête économique trimestrielle a révélé le bilan des entreprises en contact avec les consommateurs depuis le verrouillage de novembre, les dernières restrictions ajoutant à leur misère.

(

Les fabricants ont bénéficié d’une amélioration des commandes à la fin de l’année dernière.

/ PA)

Quelque 26% des 6 203 entreprises interrogées dans le cadre de l’enquête ont signalé une augmentation des ventes, tandis que 30% ont déclaré qu’il n’y avait pas de changement.

Suren Thiru, responsable de l’économie à la BCC, a déclaré: «Ces résultats indiquent que l’activité économique a été remarquablement ralentie au dernier trimestre de 2020, car la réintroduction de restrictions plus strictes contre les coronavirus a pesé lourdement sur les principaux moteurs de la croissance.

«Le secteur des services a connu un trimestre particulièrement difficile, les entreprises en contact avec les consommateurs étant les plus gravement exposées aux nouvelles restrictions», ajoutant: «Bien que le déploiement des vaccins offre un réel optimisme, un nouveau verrouillage national signifie qu’une récession à double creux importante au premier trimestre de cette année semble de plus en plus probable. “

Les fabricants ont connu une amélioration des commandes à la fin de l’année dernière, le reste des entreprises ayant déclaré une augmentation des ventes intérieures passant à moins 9 pour cent, contre moins 15 pour cent au troisième trimestre.

(

Son enquête a eu lieu lors du deuxième verrouillage en Angleterre et 94% des répondants étaient des petites entreprises.

/ PA)

Le reste des entreprises déclarant une augmentation des ventes à l’exportation est passée à moins 8 pour cent, contre moins 26 pour cent au cours des trois mois précédents.

Mais la BCC a déclaré que cela était en grande partie dû à une augmentation temporaire du stockage du Brexit avant la date limite de l’accord de fin d’année.

Il a également constaté que les flux de trésorerie – un indicateur clé de la santé des entreprises – dans le secteur des services sont restés à des niveaux jamais vus depuis la crise financière, malgré une légère amélioration au quatrième trimestre.

La BCC a déclaré que 43 pour cent des entreprises dans l’ensemble ont vu leur flux de trésorerie se détériorer, avec seulement 21 pour cent signalant une amélioration.

Son enquête a eu lieu lors du deuxième verrouillage en Angleterre et 94 pour cent des répondants étaient des petites entreprises.