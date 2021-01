Vikings (Vikings) vient de dire au revoir à ses fans, lorsque la sixième et dernière saison (qui dans certains territoires est arrivée à la fin de l’année dernière) a été diffusée plus tôt cette année. La série a ainsi fini de raconter l’histoire de Ragnar et de ses fils, qui s’est étalée sur six saisons et 89 épisodes. Après la fin, le créateur de la fiction, Michael Hirst, a expliqué les raisons pour lesquelles il n’y aura plus de chapitres Vikings.

Dans une interview avec Collider, Hirst a expliqué qu’il avait toujours pensé que si la série avait plus d’une saison, elle ne raconterait que l’histoire de Ragnar et de ses enfants. “La seule chose que je savais [cuando comenzó la producción de la primera temporada] c’était là que la série allait aller si elle avait l’opportunité de l’emmener là-bas », explique le scénariste, soulignant que, malgré l’avoir en tête, il a toujours été« pragmatique »en matière de renouvellement.

«J’avais en tête une grande feuille de route de ce que je voulais faire. Une grande partie était liée à la rupture avec de nombreux clichés sur la vie des Vikings », explique Hirst, qui, malgré le succès visible de la première saison, a décidé de ne pas s’emballer sur les intrigues suivantes jusqu’à ce qu’il ait la confirmation définitive. “Il était assez superstitieux sur jusqu’où il pouvait aller”, affirme-t-il.

«Dès le début, il était clair pour moi que ça allait être la saga de Ragnar et de ses fils. Quand j’ai annoncé à tout le monde que le moment de la mort de Ragnar approchait, j’ai reçu de nombreux avertissements, notamment de la part de producteurs américains, me disant que c’était une chose dangereuse à faire, car la plupart des séries ne survivent pas longtemps après avoir perdu leur protagoniste ” , détails.

UNE FIN PRÉVUE

Hirst était si clair que la série se terminerait là où elle se terminait, que c’était lui-même qui en avait parlé au réseau. «J’ai annoncé quand nous allions finir. Il savait que la fin serait avec la découverte de l’Amérique ou de la Terre d’Or. J’ai toujours eu ça prévu. J’avoue aussi qu’après avoir passé sept ans à vivre jour et nuit avec ce projet, j’avais besoin de finir », révèle-t-il. “Ce n’est pas dans mes rêves les plus fous que j’aurais imaginé que nous atteindrions 6 saisons et 89 épisodes”, ajoute-t-il.

Source: Cependant