Le secret de Jennifer Lawrence pour tout manger sans prendre de poids

C’est vrai, l’actrice Jennifer Lawrence a révélé l’un de ses plus grands secrets, car elle mange ce qu’elle veut quand elle le veut et ne prend pas du tout de poids, ce que plus d’une personne aimerait sûrement faire.

Si vous êtes fan du protagoniste de The Hunger Games, il est presque certain que vous avez entendu à plusieurs reprises qu’elle a exprimé son amour pour la nourriture.

Et la vérité est que nous aimons tous la nourriture, et les acteurs hollywoodiens n’en sont pas sauvés, même s’ils suivent un régime strict, de l’envie de manger de la malbouffe. Mais une grande différence de Lawrence par rapport aux autres est qu’il ne contrôle pas ce qu’il mange, et même ainsi, il peut maintenir une figure modèle.

le secret C’est que tout, absolument tout est en formation, mais, pour l’un de ses rôles, la production lui a demandé de suivre un régime alimentaire strict, qu’il a commencé et n’a malheureusement pas pu suivre.

Suivre un régime ne fait pas partie de mes plans. Je n’aime pas quand les gens disent «je fais juste ceci ou je mange ceci», parce que je mange. Je ne suis pas très strict: si je veux un morceau de pizza, comme un morceau de pizza », a-t-il commenté dans une interview.

Jennifer Lawrence Il a fait savoir à plusieurs reprises qu’il s’entraîne avec le professionnel Kit Rich, et il effectue une séance par jour, composée à moitié d’exercice aérobie et à moitié de Pilates, et n’utilise son poids corporel que pour offrir une résistance.

Utilisez un entraînement profond et répété pour vous débarrasser des calories supplémentaires consommées, ce qui est très simple et compliqué à la fois.

Pour moi, il est plus facile de faire un effort supplémentaire dans la salle de sport plutôt que de “ Oh non, je ne peux pas manger ça. ” Je fais beaucoup d’exercice parce que je veux regarder et rentrer dans mes vêtements d’une certaine manière. Ils me photographient sans préparation, alors là j’ai plus de pression pour mieux paraître et me sentir mieux », a-t-il ajouté.

Cependant, il est possible que ce ne soit pas si facile pour des gens comme vous et moi de perdre du poids de cette manière, car tous les métabolismes sont très différents, cela ne fait aucun doute.

Il est important de mentionner que Lawrence Vous devez conserver une certaine forme physique pour continuer votre carrière, car le cinéma exige toutes sortes de régimes alimentaires et d’exercices, afin de perdre ou de prendre du poids pour certains rôles.

Donc, si vous voulez essayer la même chose que l’actrice, consultez un professionnel pour obtenir des conseils, car la quantité de exercice Ce que vous devez faire pour perdre du poids dépend non seulement de ce que vous mangez, mais aussi de votre métabolisme, de la composition de votre corps, de votre âge et de votre niveau d’influence sur l’entraînement.

Et, en réalité, le régime a une influence significative sur la perte de poids, et il est aussi important que l’exercice.

Avec une approche comme celle-ci, vous devez vous concentrer sur la bonne alimentation afin que les entraînements exigeants ne vous laissent pas trop faim.

Tout d’abord, il est important de bien s’hydrater, car il existe des études qui montrent que nous pourrions avoir faim alors qu’en fait notre corps a soif, ce qui se traduit par une plus grande consommation de calories.

Et selon un article du magazine TIME, manger des glucides raffinés nous rendra plus affamés plus tard que de manger plus de calories provenant d’aliments sains.

Tous les aliments sains ne sont pas faibles en gras: l’avocat et l’huile d’olive font partie des aliments les plus sains que nous puissions manger, selon David Ludwig, directeur du centre de prévention de l’obésité du Boston Children’s Hospital, pour le site.

Ludwig explique que les glucides raffinés provoquent un pic d’insuline qui diminue ensuite, vous donnant envie de manger à nouveau.

