Le secret de Kimberly Loaiza pour faire tomber amoureux Juan de Dios Pantoja | Instagram

La célèbre célébrité Internet Kimberly loaiza Il a partagé sur Tik Tok son secret pour garder son partenaire Juan de Dios Pantoja amoureux et c’est qu’il a utilisé une technique ancienne qui consiste en la soi-disant «eau de calzón».

De toute évidence, la vidéo est une blague pour leurs abonnés, mais le couple a choisi de bloquer la zone de commentaire afin qu’aucun des utilisateurs n’écrive quelque chose à ce sujet, mais plus tard, le youtubeur a fini par la supprimer de son compte.

Malgré le fait que le youtuber l’ait supprimé, certains utilisateurs ont réussi à le télécharger à temps, et il circule sur les réseaux sociaux et YouTube est même devenu une tendance en peu de temps.

C’était évidemment une blague de la part de La Cindura Mayor et Juan de Dios Pantoja Cependant, il est possible que de nombreuses personnes et autres influenceurs aient pris cela très au sérieux même si c’était plus qu’évident.

Kimberly loaiza Elle a été caractérisée par être une youtubeuse qui en plus d’être très jeune est belle et talentueuse ainsi que charismatique et une femme assez calme, c’est pourquoi elle a fait plusieurs followers qui répètent constamment à quel point ils l’aiment, ils l’admirent, ils la suivent dans chacun de ses projets ainsi que de sa vie personnelle car elle a, comme son partenaire, la charge de partager certaines situations de son quotidien à travers ses histoires sur Instagram.

Dans la vidéo, Kimberly apparaît dans la cuisine en train de secouer un pot qui est sur la cuisinière, puis elle montre son vêtement, qui est entièrement fait de dentelle rose, le verse dans le pot et commence à le remuer, pour le presser plus tard dans une tasse qui Juan de Dios lui donne et il le prend volontiers.

L’interprète de “Me Perdiste” est devenu une célébrité en TIC Tac, est actuellement dans le Top Mondial des Tiktokers avec le plus grand nombre de followers, peut-être déjà dans les 20 premières places.

Étonnamment Kimberly loaiza Il a créé son compte en février de cette année, en très peu de temps, il a réussi à avoir un grand nombre de followers, ceci grâce au fait que c’est aussi un moment populaire sur Instagram, Twitter et YouTube.

Pendant environ trois ans et demi, celle également connue sous le nom de La Lindura Mayor est qu’elle est entrée dans le monde des réseaux sociaux et des influenceurs, réussissant à se positionner comme l’une des plus reconnues au niveau national, laissant de côté d’autres personnalités telles que Yuya. et Lizbeth Rodríguez.

Peu de temps après s’être aventurée en tant que youtuber, elle a décidé de se lancer également en tant que chanteuse, bien que certains l’aient critiquée car au début elle a dit qu’elle n’aimait pas tellement l’idée, cependant, vu sa popularité, elle a décidé d’en profiter et de se lancer en tant que chanteuse, dans laquelle apparemment ça s’est plutôt bien passé.

Pour le moment Kimberly loaiza annonce une nouvelle chanson et même une collaboration devient immédiatement une tendance, car apparemment toute nouvelle sur un nouveau projet en quoi que ce soit, ses adeptes acceptent immédiatement de rendre la nouvelle virale.

Kimberly a toujours montré qu’elle était extrêmement reconnaissante envers ses fans et ne se lassait jamais de les remercier pour le soutien qu’ils lui ont apporté pendant tout ce temps, malgré le fait qu’à de nombreuses reprises, elle a été impliquée dans diverses controverses, bien que pas directement mais a toujours le soutien de ses fans.

À seulement 22 ans, elle est également devenue mère, une nouvelle étape qu’elle apprécie depuis le moment où la nouvelle a éclaté qu’elle attendait un nouvel être dans son ventre.

Sa fille Kima Sofía Pantoja Loaiza est aussi devenue une célébrité comme ses parents, ceci parce que nous l’avons vue apparaître dans leurs vidéos à de nombreuses reprises et qu’ils ont même fait des chansons en son honneur, c’est vraiment une fille extrêmement chanceuse et adoré non seulement par ses parents et sa famille mais aussi par leurs admirateurs.

