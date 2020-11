En outre, Elsa Pataky Elle a expliqué comment sa belle-mère a commencé le jeûne intermittent: “Cela a commencé par un jour de jeûne, une fois par semaine, puis a commencé avec le jeûne de 15 à 16 heures.” Il a également commenté que Leonie et Craig Hemsworth ils ont inculqué à leurs enfants l’amour du sport, de la nature et d’une vie saine.

Chris, Liam Hemsworth et Leonie Hemsworth (Instagram / liamhemsworth)

Blonde et aux yeux clairs, comme ses enfants, il ne fait aucun doute que Liam et Chris ils ont hérité des traits et de la beauté de leur mère qui, depuis plusieurs années, se développe en tant que professeur d’anglais.

Il est évident que l’interprète et ses deux frères, Luke et Liam, ils ont hérité de leurs bonnes génétiques de leurs parents. Son père, Craig, Il a également fait une apparition étrange sur les profils Instagram de ses enfants pour montrer que Chris Il n’est pas le seul idiot de la famille et qui, à son âge, conserve toujours une musculature impressionnante.

Ce jour-là, Leoni fête ses 60 ans et Chris n’a pas manqué la date pour dire quelques mots à sa mère. «Joyeux 60 à la meilleure maman du monde. Je t’aime maman», était le message que l’acteur a écrit et qu’il a accompagné de quelques photos dans lesquelles ils posent très heureux.