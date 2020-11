Le secret de Luis Miguel! Ex révèle pourquoi il a caché sa fille | .

Connu sous le nom d’El Sol de México Luis Miguel Elle est l’une des plus grandes célébrités du Mexique et du monde, récemment la mère de son premier-né a décidé de révéler l’un des plus grands secrets, raison pour laquelle elle a décidé d’avoir sa fille en secret.

Entendre le nom de Luis Miguel est une nouvelle immédiate, bien qu’il ne soit pas né au Mexique, il a été naturalisé en tant que tel, il est l’une des plus grandes fiertés du pays, ses chansons continuent à séduire des millions, mais aussi les scandales dans lesquels son nom a été impliqué Ils sont aussi le motif d’une tendance automatique, notamment sur les réseaux sociaux où en quelques minutes toute actualité devient une avalanche.

Surtout, tout scoop lié à la vie privée de tout artiste (le plus célèbre il a le plus grand impact) devient un phénomène, surtout lorsqu’il est révélé qu’ils avaient des enfants et n’étaient pas connus, comme ce fut le cas de Stéphanie Salas qui avait une fille avec Luis Miguel: Michelle Salas.

Si le nom de Stéphanie et Michelle Sala ne vous est pas immédiatement connu, peut-être que Sylvia Pasquel et Silvia Pinal les reconnaîtront immédiatement, ce sont la mère et la grand-mère de Stéphanie, donc la grand-mère et l’arrière-grand-mère de Michelle, le scandale avec lequel Luis Miguel a eu une fille. La sœur d’Alejandra Guzmán est devenue une nouvelle pendant des mois, même à ce jour, chaque détail de ladite affaire devient immédiatement une tendance.

Jusqu’à récemment, Stéphanie a décidé de partager la raison pour laquelle elle a décidé de garder secrète la naissance de sa fille Michelle, qui entretient apparemment aujourd’hui une relation étroite avec son père, l’interprète de «J’ai besoin de toi».

Quand la sœur de Stephanie Salas Viridiana a perdu la vie alors qu’elle n’avait que deux ans, ce fut un coup dur pour elle, mais quand elle a appris qu’elle était enceinte de son premier-né, elle était sans partenaire et à l’insu de sa famille, c’était précisément Michelle qui lui a donné l’extérieur pour passer à autre chose et sortir de chez elle.

Après la perte de sa sœur, le fait qu’un être grandisse dans son ventre n’était pas seulement un motif de joie mais plutôt de lumière et de force, Luis Miguel Il a reconnu sa fille quand elle avait 15 ans, et qu’il était déjà avec Aracely Arámbula qui, à cette époque, attendait leur premier enfant ensemble.

C’est dans une interview que Stephani a eue avec Jorge “el Burro” Van Rankin où il a exprimé la raison pour laquelle il a décidé de garder sa fille secrète, en plus d’avoir pris la décision de quitter son domicile pour l’élever seule, heureusement en à ce moment la renommée de sa famille l’aida un peu à s’assurer un bon logement à côté de sa fille, le travail ne lui manquait pas. La vidéo sur YouTube a été partagée le 19 décembre 2018 où apparaît une partie de l’entretien qu’il a eu avec le chauffeur.

Ces types de décisions sont peut-être les plus difficiles qu’une femme célibataire puisse prendre, mais aussi les plus courageuses et les plus importantes, en particulier parce qu’elle veut aller de l’avant non seulement pour elle mais pour sa fille.

Aujourd’hui, le nom de Michelle Salas est associé à la beauté, grâce à ses comptes sur les réseaux sociaux, elle est devenue une personnalité, une influenceuse, une blogueuse de mode et un modèle pour d’importantes marques de créateurs.

Alors que ça pourrait être ça Luis Miguel Il n’a pas été un père modèle comme on l’attendait, sa caste est tout aussi similaire que lui, en plus du fait que les mères de ses enfants sont vraiment deux beautés marchant, des chanteuses et actrices de renom.

