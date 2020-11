H

Le secrétaire à la santé, Matt Hancock, a nié qu’il y ait eu un boycott gouvernemental de Good Morning Britain après 201 jours depuis qu’un ministre a participé au programme ITV.

La comparution de M. Hancock lundi était la première d’un membre du gouvernement depuis avril.

Cependant, le secrétaire à la Santé a nié qu’il y avait eu un boycott gouvernemental de l’émission et qu’il était venu à l’émission «dès que les journaux l’ont permis».

Le présentateur Piers Morgan a demandé au secrétaire à la Santé: «Où diable avez-vous tous été?»

M. Hancock a répondu: «La semaine dernière, j’étais en fait – quoique brièvement. Et vous m’avez demandé de revenir dès que les journaux le permettraient… et me voici.

M. Morgan a demandé s’il était «juste et approprié» que lui, tout le cabinet et Boris Johnson aient boycotté l’émission, lui demandant: «Avez-vous soutenu le boycott?»

Le secrétaire à la Santé a répondu: «Je suis ici pour répondre à toutes les questions que vous vous posez au nom de tous vos téléspectateurs.

«On m’a demandé la semaine dernière de venir et j’ai dit que je le ferais dès que possible et me voilà.»

en relation

M. Hancock a refusé d’être tiré sur sa défense antérieure d’une violation des directives sur les coronavirus par M. Cummings.

“Je m’en fiche que je me soucie de l’avenir”, a-t-il déclaré à Piers Morgan.

Le mois dernier, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré qu’il était «assez honteux» pour les ministres du gouvernement britannique de refuser d’apparaître dans une émission télévisée de petit-déjeuner pendant la pandémie de coronavirus, lorsqu’elle est apparue dans l’émission.

Ce n’est pas le premier boycott d’un programme populaire par le gouvernement.

En décembre dernier, Downing Street a commencé un boycott de l’émission Today de Radio 4 qui a duré jusqu’au début de la pandémie de coronavirus.