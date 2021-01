T

Le secrétaire au transport, Grant Shapps, a déclaré qu’il était la dernière personne que le public devrait écouter pour obtenir des conseils de voyage après avoir été forcé de rentrer chez lui après ses vacances d’été en raison des restrictions de Covid.

M. Shapps était en vacances en Espagne lorsqu’il a été contraint de fermer le couloir de voyage entre le pays et le Royaume-Uni – une décision qui l’a obligé à se mettre en quarantaine à son retour.

Le ministre du Cabinet a évoqué l’incident vendredi matin lorsqu’on lui a demandé s’il était sage pour les retraités qui ont reçu un vaccin contre le coronavirus de réserver des vacances d’été.

M. Shapps a déclaré que l’émission Today de BBC Radio 4 a rappelé comment il avait été contraint de quitter sa famille en Espagne lorsque les mesures de dernière minute étaient entrées en vigueur.

«Je suis la dernière personne à qui vous devriez prendre des conseils de voyage à ce sujet», a-t-il déclaré.

«Je me souviens de cette période l’an dernier, ou un peu plus tard, lorsqu’on m’a demandé si je réserverais des vacances d’été.

en relation

«Nous avions alors les couloirs de voyage et j’ai réservé, je suis allé en Espagne avec ma famille.

«Et, une heure après mon arrivée, j’ai moi-même mis l’Espagne… les ai sortis du couloir de voyage, ce qui signifie que je devais rentrer chez moi et commencer ma quarantaine, laissant ma famille là-bas.

“Alors, ne suivez aucun conseil de voyage de ma part.”

en relation

Jit Desai, responsable des vacances et des voyages, a déclaré: «Quatre-vingt-dix-huit pour cent de notre clientèle a plus de 65 ans et nous avons constaté une augmentation de l’appétit pour les voyages au cours des deux dernières semaines, avec une augmentation des demandes et des réservations une annonce concernant les approbations de nouveaux vaccins et le programme de déploiement.

«Une partie de cela est un voyage reporté reporté de l’année dernière.

«Mais il y a certainement une tendance à ce que les clients soient convaincus qu’ils auront eu leur vaccination et seront protégés à partir du printemps, ils peuvent donc commencer à planifier leur voyage.

“Certains nous disent qu’ils ont déjà eu leur coup et ont hâte de partir en vacances une fois que les conseils le permettront.”