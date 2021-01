T

L’industrie de la musique devrait recevoir une date indicative pour la reprise des événements en direct à pleine capacité, selon un organisme professionnel du secteur.

UK Music demande qu’une série de mesures soient mises en place pour aider l’industrie à se remettre en marche cette année.

Un communiqué de l’organisation a déclaré qu’il n’y avait “aucune certitude” sur le moment où les événements pourront redémarrer devant des foules à pleine capacité.

Le secteur doit être en mesure de «planifier la période post-pandémique et la haute saison estivale», a-t-il ajouté.

L’organisation a également demandé que les organisateurs d’événements reçoivent une assurance annulation contre le coronavirus dans son rapport Let The Music Play: Save Our Summer 2021.

Le manque d’assurance contre les coronavirus disponible pour le secteur est le “plus grand obstacle” aux événements qui se déroulent cette année, a déclaré UK Music dans un communiqué.

L’organisation a demandé au gouvernement d’introduire un programme similaire à celui dévoilé pour l’industrie du cinéma et de la télévision en juillet, qui indemnise les entreprises lorsque des coûts sont encourus en raison de projets retardés ou abandonnés en raison de Covid-19.

Le directeur général de UK Music, Jamie Njoku-Goodwin, a déclaré: «Alors que cette pandémie fait toujours rage et continue de ravager des vies et des moyens de subsistance aujourd’hui, un point final est en vue.

«Le gouvernement déploie le vaccin et spécule ouvertement sur le retour à la normale d’ici le printemps – mais il existe un risque sérieux que même si cela s’avère être une réalité, le manque de préavis et les options d’assurance disponibles signifieront une grande partie de la musique de l’été 2021. la saison ne peut pas continuer.

«Dans ce rapport, UK Music propose un plan de reprise clair: ce que nous devons faire pour remettre le secteur du spectacle vivant sur pied en 2021.

“Mais le temps presse, et d’un jour à l’autre, nous pourrions voir de grands festivals et événements commencer à couper la prise faute de certitude.

<< Avec le bon soutien, l'industrie de la musique live peut être à l'avant-garde de la reprise post-pandémique et jouer un rôle clé dans la renaissance économique et culturelle de notre pays - mais il faudra un effort concerté de l'industrie et du gouvernement ensemble si nous sont de laisser jouer la musique et de sauver notre été. "

UK Music a également demandé au gouvernement de fournir un soutien financier au secteur et une extension de la réduction du taux de TVA sur les billets.

Le gouvernement soutient actuellement les arts par le biais de son fonds de relance culturelle de 1,57 milliard de livres.

Le Département de la Culture, des Médias et du Sport a été contacté pour commentaires.