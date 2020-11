M

Les musées et les galeries font face à leur propre version du long Covid avec une vague potentielle de fermetures dans les deux prochaines années, selon le chef d’une grande organisation caritative artistique.

La directrice du Fonds pour les arts, Jenny Waldman, a déclaré qu’un «soutien soutenu» était nécessaire alors que les arts faisaient face à «une mer agitée». Elle a qualifié le deuxième verrouillage de «véritable coup dur» pour les galeries, les musées et les théâtres après l’impact «catastrophique» du premier.

Mais Mme Waldman a déclaré que l’effet réel de la crise pourrait ne pas devenir clair avant plusieurs années, ajoutant: «Pour nous, ce qui est vraiment préoccupant, c’est ce qui se passe l’année prochaine et l’année d’après.

«Si vous pouvez imaginer si les réserves de financement de tout le monde ont été épuisées pendant cette période, elles seront très vulnérables. Ce dont nous avons vraiment besoin maintenant, c’est d’un soutien très soutenu.

Mme Waldman, dont l’organisation caritative aide les institutions artistiques à travers le pays et a précédemment levé plus de 45 millions de livres pour sauver des œuvres pour la nation, a également mis en garde contre la «solution miracle» consistant à vendre des trésors pour faire face à la crise. Elle a déclaré: «Les musées sont les gardiens de leurs collections pour que les générations actuelles et futures puissent en profiter et nous sommes fermement opposés à la cession de tout élément pour des raisons financières, sauf si ces fonds seront utilisés directement au profit de la collection et d’acquérir d’autres œuvres d’art.»

Le mois dernier, le Royal Opera House a vendu un portrait de David Hockney de son ancien administrateur général, Sir David Webster, aux enchères pour 12,8 millions de livres sterling. Mme Waldman a déclaré: «La désinscription pour des raisons financières est une solution rapide.»

Répondant à son appel pour plus de soutien, une porte-parole du ministère de la Culture, des Médias et des Sports a déclaré: «Nous faisons le plus gros investissement ponctuel jamais réalisé dans le secteur culturel grâce à notre fonds de relance de la culture de 1,57 milliard de livres.

«Des centaines de millions de livres ont déjà été attribuées aux musées, théâtres, salles de concert et cinémas indépendants de la capitale et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour soutenir le secteur tout au long de la pandémie.

La crise de Covid-19 a affecté les plus grandes institutions artistiques de la capitale.

Voici un aperçu de la façon dont certains y font face maintenant et comment cela a affecté leurs projets futurs.

La National Portrait Gallery a fermé ses portes en mars, trois mois avant sa fermeture prévue pour un important projet de rénovation. Depuis lors, il a reçu des fonds supplémentaires et n’a pas procédé à des licenciements. Une porte-parole a déclaré que sa rénovation était “largement dans les délais” et que la galerie espérait rouvrir comme prévu en 2023. Le Victoria & Albert Museum a lancé “un processus de consultation collective” sur les licenciements en septembre et prévoit d’annoncer les détails dans quelques semaines. Il espère rouvrir au début de décembre et a déclaré qu’il était toujours «pleinement engagé» dans les plans d’un avant-poste de l’est de Londres à Stratford. La construction a été interrompue lors du premier verrouillage, ce qui pourrait affecter sa date d’ouverture 2023. Les galeries Tate n’ont fait aucun licenciement mais 300 emplois ont été perdus dans la filiale commerciale Tate Enterprises, qui gère les magasins, les restaurants et les cafés.

Le Musée des sciences a perdu environ 23 millions de livres sterling de revenus attendus cette année et affirme qu’il faudra «plusieurs années avant que nous puissions revenir à une position de force». Un porte-parole a déclaré qu’il n’avait «d’autre choix que de réduire l’échelle de notre organisation». Les détails sont attendus ce mois-ci. Il espère rouvrir le 3 décembre.

Le Barbican dit qu’il «continuera à examiner» les opérations mais n’a actuellement aucun plan de licenciement. Son partenariat avec la Guildhall School of Music and Drama pour un projet de Centre for Music «reste une aspiration» et «constituerait une contribution précieuse à la vie culturelle de Londres».

Le Natural History Museum affirme que les subventions gouvernementales l’ont aidé à «protéger les emplois jusqu’à présent», mais il reste soumis à «d’importantes pressions financières». Ses plans pour un centre d’éducation à la nature urbaine de plusieurs millions de livres n’ont pas été affectés – un permis de construire a été accordé le mois dernier.

Le théâtre Old Vic a reçu 3 millions de livres sterling du Fonds de relance de la culture, qui, selon lui, était «crucial pour protéger notre avenir immédiat». Il a déclaré qu’il y avait eu «un très petit nombre de licenciements» et qu’il se préparait à la possibilité qu’il «ait besoin d’exister sans revenus pendant une grande partie de 2021».