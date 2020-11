C

L’industrie immobilière d’entral de Londres a proposé un plan en 10 points pour soutenir la reprise de Westminster alors que la recherche a averti que la production économique dans la région baissera de près de 50 milliards de livres sterling cette année.

La Westminster Property Association, qui comprend 260 promoteurs, investisseurs et conseillers, a exhorté le gouvernement à envisager un certain nombre de mesures pour aider le West End, notamment l’extension des vacances des taux d’affaires, l’augmentation des heures de négociation traditionnelles sur High Street et l’annulation des plans visant à mettre fin aux achats hors taxes pour les touristes.

Une analyse entreprise par WPA, en partenariat avec Arup, indique que même avec un vaccin et un retour à la «normalité», il pourrait encore y avoir une perte cumulative de 191,9 milliards de livres sterling de production économique jusqu’en 2024 à Westminster.

En 2020, la production économique de la région baissera de 63% d’une année sur l’autre, soit une perte de 49,3 milliards de livres sterling.

La WPA prévient qu’il pourrait y avoir des dommages durables aux centres-villes si les décideurs politiques n’aident pas les entreprises dans l’économie en face à face et tentent d’accélérer le retour des employés de bureau et des touristes.

La présidente de la WPA, Olivia Harris, a déclaré: «C’est maintenant un moment critique de la reprise économique, et les décideurs politiques doivent agir pour apporter un soutien urgent aux entreprises du centre-ville. Il est nécessaire d’avoir une vision audacieuse pour l’avenir, intégrant les déplacements actifs, les rues activées et les heures de négociation plus longues à la vie urbaine au Royaume-Uni dans les années 2020. »

D’autres parties de la proposition comprennent l’introduction de programmes d’incitation à vélo et à vélo électrique et un soutien accru au développement de bureaux «durables».

La conseillère Rachael Robathan, chef du conseil municipal de Westminster, a déclaré: «Le rapport de la WPA expose en détail les risques pour l’économie de Westminster pendant et après la pandémie. L’économie de Westminster n’est pas qu’une question locale: nous sommes un moteur de Les entreprises britanniques avec 50 000 entreprises basées ici soutiennent 715 000 emplois, et Westminster fournit 9% des taux d’affaires du pays. En termes simples, ce qui se passe à Westminster est important à l’échelle nationale.

«Le plan directeur de la WPA propose un certain nombre de mesures que le conseil appelle ou promulgue dès maintenant: une extension des vacances des taux d’affaires et une annulation des plans visant à mettre fin aux achats hors TVA; un accent sur l’attraction de plus de visiteurs dans une ville accueillante pour les piétons avec des espaces ouverts et un accent primordial sur les déplacements actifs ainsi que sur la réduction du trafic et de la congestion.

Le WPA a présenté un plan en dix points pour le gouvernement local et national pour soutenir la reprise dans les centres-villes de Westminster et du Royaume-Uni:

1. Activation du paysage de rue par la création de plus d’espaces ouverts pour les piétons et une réduction du trafic, parallèlement à des mesures visant à attirer des usages innovants de commerce éphémère et de loisirs.

2. Un soutien complet pour les déplacements actifs dans les centres-villes, y compris des infrastructures dédiées et des programmes d’incitation aux vélos électriques et aux vélos.

3. Soutien aux entreprises au niveau local et national ciblé sur les entreprises et les secteurs qui ont le plus besoin d’aide, y compris l’extension des vacances tarifaires affaires en 2021.

4. Réformes Highstreet, y compris une extension des heures de négociation traditionnelles (y compris la négociation du dimanche) et un système de tarifs commerciaux plus équitable taxant les ventes en ligne.

5. Un soutien accru au développement durable des bureaux pour contribuer à la relance des centres commerciaux, avec 18 emplois dans le commerce de détail, les loisirs et l’hôtellerie soutenus par 100 employés de bureau.

6. Mettre l’accent sur l’attraction des visiteurs vers les centres commerciaux. Le nombre de visiteurs devrait être fondamental pour la planification urbaine et les documents de vision, parallèlement à un renversement des plans visant à mettre fin aux achats hors taxes pour les touristes.

7. Une feuille de route claire pour la reprise des voyages internationaux pour soutenir le retour du tourisme à Londres et dans d’autres villes et régions du Royaume-Uni.

8. Investissement dans les infrastructures pour stimuler la connectivité numérique et de transport dans les villes et dans toutes les régions du Royaume-Uni.

9. Flexibilité financière et libertés permettant aux villes d’innover et d’investir dans leur territoire, en particulier les principaux centres commerciaux qui doivent stimuler la reprise et créer des emplois.

10. Une alliance de villes à travers le Royaume-Uni pour mettre fin à l’hostilité régionale et à l’affaiblissement de l’unité nationale. Aucune ville n’a été à l’abri de la pandémie. Il est maintenant temps de travailler ensemble.