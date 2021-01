Au début, Amazon Prime Video ne semblait pas clair sur la façon d’adapter Le Seigneur des Anneaux. En particulier, en raison de la possibilité inévitable que le résultat soit comparé à la trilogie monumentale de Peter Jackson, transformée en un classique du cinéma et faisant partie de l’histoire du cinéma.

Comme si ce qui précède ne suffisait pas et au milieu des préparatifs pour le début du tournage en Nouvelle-Zélande, la production a dû faire face au coronavirus. A dû faire face du report ultérieur des dates d’enregistrement, à la restructuration totale du calendrier de sortie.

Les détails de ‘Le Seigneur des Anneaux’ sur Amazon Prime Video

Un long voyage vers la Terre du Milieu

Le projet a été annoncé pour la première fois en 2017 comme une production télévisuelle colossale, et peut-être l’un des plus ambitieux de ces dernières années. Au cours de la dernière, un casting complet de plus de 20 nouveaux membres a été annoncé, et un synopsis qui démontre les intentions de la plate-forme de marquer une étape importante avec la production. Selon les détails révélés par Amazon, l’histoire inclura Númenor, les Monts Brumeux et la capitale elfique de Lindon. À l’époque du deuxième âge de Tolkien, des millénaires avant les événements du Hobbit.

La production est déjà en cours

Malgré les rigueurs de l’arrêt obligatoire dû au coronavirus, la production est bien avancée.

La série a commencé la production au début de 2020. Et au moment où l’urgence sanitaire a forcé la fermeture, ils avaient déjà suffisamment avancé pour la Nouvelle-Zélande accorder aux membres de l’équipe une exemption à la frontière. L’équipe de la série visait à reprendre le tournage en septembre et The Hollywood Reporter a confirmé que la production était déjà en cours.

Il n’aura aucun lien avec la trilogie cinématographique

L’un des points de discussion les plus insistants sur la nouvelle adaptation est de savoir si elle aurait quelque chose en commun avec la version majestueuse et emblématique de Peter Jackson. La trilogie cinématographique est toujours considérée comme l’une des grandes œuvres du cinéma moderne malgré les vingt ans qui ont suivi sa création. Il est clair que tout travail lié à l’histoire de JRR Tolkien devra concurrencer d’une manière ou d’une autre.

Peut-être pour éviter quelque chose de similaire, la série Amazon explorera de nouveaux territoires de la mythologie de Tolkien et des événements qui ne sont pas racontés dans les principaux livres de la trilogie, au-delà de la façon dont les événements tangentiels sont liés au thème principal. Il a également été dit que finalement la série aura un ingrédient fort de toute la portée du cycle mythologique créé par Tolkien autour des principaux événements des histoires.

Il n’y aura aucune mention de la distribution du film

Cela peut sembler évident, mais si l’on considère que la plupart des personnages principaux sont des elfes et des sorciers dont la vie s’étend sur des siècles et des millénaires, beaucoup de fans se sont demandés s’il y aurait la participation de certains des membres du casting du film dans la série Le Seigneur des Anneaux. Cependant, Amazon a nié que Ian McKellan, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Orlando Bloom ou Hugo Weaving soient impliqués d’une manière ou d’une autre dans le projet.

Cela malgré le fait qu’en mars 2020, il y avait des rumeurs selon lesquelles l’histoire serait une préquelle et qu’elle fonderait le centre de l’intrigue sur un jeune Aragorn (joué par Viggo Mortensen dans les films). Cependant, dans la période qui a précédé la confirmation, les cartes de la Terre du Milieu publiées par le profil Twitter officiel d’Amazon ont montré des terres qui n’auraient existé que bien avant l’époque du personnage. Même ainsi, le programme montrera l’île de Númenor; la maison des ancêtres du héros.

Qui est en charge de la série?

En juillet 2018, et au milieu d’une attente considérable, il a été annoncé que les scénaristes JD Payne et Patrick McKay développeraient le concept global de la série en tant que producteurs exécutifs et showrunners.

La décision était surprenante en raison de la taille du projet Amazon dépasse de loin tous les projets auxquels les deux créatifs ont déjà participé. Après des mois de commentaires, la plateforme a précisé que les deux étaient recommandés directement par JJ Abrams pour les postes respectifs. Même ainsi, le doute sur la capacité du duo à mener à bien une telle production demeure.

En revanche, il est apparu que JA Bayona serait le réalisateur des deux premiers épisodes de la série. Il sera également crédité en tant que producteur exécutif, aux côtés de son partenaire de production Belén Atienza.

Les habitants de la Terre du Milieu

Une autre question que les fans se posent il s’agit du casting volumineux qui a été annoncé récemment, qui comprend une longue liste de près de 20 noms parmi les acteurs et actrices, bien qu’aucun particulièrement bien connu.

Amazon a annoncé que Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew , Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani rejoindront Le Seigneur des Anneaux.

Cependant, la plate-forme n’a pas encore indiqué quels rôles les acteurs joueraient ou quels personnages (nouveaux ou parties des histoires) ils joueraient.

Retour à la Terre du Milieu, mais pas comment tu penses

Le Seigneur des Anneaux sera entièrement tourné en Nouvelle-Zélande, mais sans compter sur les décors originaux des films de la trilogie cinématographique. Ainsi, l’apparence générale peut être différente de ce à quoi les fans s’attendent. Cependant, cela ne veut pas dire que le spectacle manquera de spectaculaire. Comme il en est ressorti l’année dernière, Amazon a investi 250 millions de dollars pour réaliser la production, ce qui signifie qu’il est très probable qu’il ait une facture soignée et aussi une qualité similaire, à laquelle l’histoire avait sur grand écran.

‘Le Seigneur des anneaux’: la fin de la route

La série a commencé son voyage en 2017. Lors de la tournée de presse Winter TCA 2020, il a été annoncé que le tournage commencerait en février 2021 et que les lectures de table étaient déjà en cours. Bien que le spectacle soit entré en production depuis lors, on ne sait pas si les difficultés de production liées au COVID-19 affecteront la date de sortie potentielle du programme en 2021.

