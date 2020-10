Jeudi, le président Donald Trump a signé un projet de loi qui permettra au gouvernement américain de rester opérationnel jusqu’en décembre. Après une brève interruption de financement, le Sénat a réussi à adopter mercredi un projet de loi sur les dépenses temporaires avec un vote de 84 à 10 selon CNBC. Le projet de loi a été approuvé par la Chambre la semaine dernière.

Parce que Trump n’a pas respecté la date limite pour approuver le projet de loi qui financerait le gouvernement, le pouvoir de dépenser des États-Unis a temporairement expiré. Cependant, le Bureau de la gestion et du budget n’a jamais ordonné aux agences de cesser leurs activités. Le président l’a signé dans la loi jeudi après son événement de campagne dans le Minnesota et a veillé à ce que le gouvernement ne fasse pas face à une fermeture.

Tard dans la nuit de jeudi, vendredi matin, des nouvelles ont annoncé que Trump avait été diagnostiqué avec le COVID-19 après l’avoir annoncé via Twitter. Alors qu’on dit qu’il est de bonne humeur, il a de la fièvre depuis vendredi matin. “Le président Trump reste de bonne humeur, présente des symptômes légers et a travaillé toute la journée”, a déclaré la secrétaire de presse Kayleigh McEnany. “Trump se rendra prochainement au Walter Reed Medical Center – par prudence, et sur la recommandation de son médecin et de ses experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de Walter Reed pendant les prochains jours. Président Trump apprécie l’effusion de soutien à la fois pour lui et pour la Première Dame. “

Le médecin présidentiel, le Dr Sean Conley, a donné au public une mise à jour disant qu’il avait reçu “une dose unique de 8 grammes de cocktail d’anticorps polchlonaux de Regeneron” et qu’il avait également pris “du zinc, de la vitamine D, de la fomotidine, de la mélatonine et une aspirine quotidienne”. Il a ajouté: “Depuis cet après-midi, le président reste fatigué mais de bonne humeur. Il est évalué par une équipe d’experts, et ensemble nous ferons des recommandations au président et à la première dame en ce qui concerne les prochaines meilleures étapes.” Il a noté que jusqu’à présent, aucun des autres membres de la famille Trump n’a été testé positif.

Juste avant que le président n’annonce qu’il a reçu un diagnostic de COVID-19, il a été révélé que son proche collaborateur Hope Hicks avait été testé positif. Trump a ensuite déclaré que lui et Melania seraient mis en quarantaine, mais qu’ils ont fini par attraper le virus mortel eux-mêmes. Depuis son annonce, d’autres personnalités du parti de la République ont également été testées positives, notamment le sénateur de l’Utah Mike Lee et la présidente du Comité national républicain Ronna McDaniel. Le président de Notre Dame, le révérend John Jenkins, a également été testé positif. Cependant, le vice-président Mike Pence et la deuxième dame Karen Pence ont été testés négatifs.