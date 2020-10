La présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sont peut-être sur le point de conclure un accord de secours après des mois de négociations, mais tout espoir d’un projet de loi de relance adopté avant le jour des élections a maintenant été déçu. Lundi, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a proposé l’ajournement du Sénat jusqu’au 9 novembre, ce qui signifie qu’aucun vote sur un projet de loi de secours ne pourra être approuvé par les deux chambres du Congrès avant la reprise du Sénat.

La décision d’ajourner le Sénat est intervenue après que les sénateurs, dans un vote de 52-48 qui était en bas des lignes de parti, ont voté pour confirmer Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Dans une déclaration à Business Insider, David Poppe, un représentant de McConnell, a déclaré qu’il n’y avait “rien à ajouter” à ce qu’il a décrit comme les “remarques approfondies du chef de la majorité sur l’obstruction continue des démocrates sur le soulagement du COVID au Sénat”. Un représentant du leader de la minorité au Sénat Chuck Schumer, quant à lui, a renvoyé le média à une déclaration de samedi accusant les républicains de mettre à l’écart les mesures de relance en faveur de la confirmation de Barrett.

“Aujourd’hui, nous allons donner à la majorité républicaine au Sénat l’opportunité d’examiner une législation critique qui a jusqu’à présent langui dans le cimetière législatif du chef McConnell”, a déclaré Schumer dans le communiqué. “Nous devrions faire cela, ne pas nous précipiter sur cette nomination pendant que les gens votent et veulent que leur choix soit écouté, pas le choix du Sénat républicain.”

On a longtemps cru que le sort d’un projet de loi potentiel convenu reposait sur le Sénat sur la question de savoir si McConnell apporterait ou non le projet de loi potentiel au sol pour un vote. Il avait été indiqué à la mi-septembre, alors que Pelosi et Mnuchin suggéraient qu’ils étaient invités à reprendre leurs négociations, que les dirigeants républicains du Sénat avaient exprimé le désir d’ajourner le Sénat tôt pour permettre aux sénateurs de rentrer chez eux et de prendre la piste électorale au milieu de l’élection imminente. .

Bien que le Sénat soit resté en session pendant plusieurs semaines de plus, la spéculation est restée sur la question de savoir si un projet de loi verrait ou non la lumière du jour au Sénat avant le 3 novembre. De nombreux républicains sont opposés à un projet de loi aussi important, qui sera dans le 1,8 à 2,2 billions de dollars, et McConnell, selon les rapports, avait mis en garde la Maison Blanche contre la conclusion d’un accord avant le jour du scrutin. À la mi-octobre, lors d’un déjeuner à huis clos, il aurait également fait part de ses préoccupations concernant la logistique d’un vote avant le jour du scrutin, déclarant que “compte tenu de tous les obstacles législatifs à surmonter et que les sénateurs républicains sont impatients pour faire campagne, «il serait difficile de faire approuver le projet de loi aussi rapidement. McConnell a cependant indiqué qu’il soumettrait un projet de loi au Sénat pour un vote, bien que ce vote n’ait lieu qu’après la reprise du Sénat le 9 novembre.