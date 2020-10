La juge Amy Coney Barrett devrait devenir la neuvième juge de la Cour suprême après un vote final lundi. Lundi soir, à seulement huit jours du jour du scrutin, le Sénat dirigé par les républicains devrait la confirmer à la Cour suprême, solidifiant une majorité conservatrice 6-3 à la haute cour et marquant une victoire majeure pour le président Donald Trump.

On s’attend à ce que le vote de lundi soit largement en bas des lignes de parti, bien qu’au moins un républicain ajoutera son nom à la colonne «non». La sénatrice du Maine, Susan Collins, qui a rejoint ses collègues démocrates lors d’un vote procédural dimanche soir, a confirmé qu’elle voterait contre la nomination de Barrett, citant la proximité des élections à venir ainsi que le fait que son propre parti avait bloqué le choix du président Barack Obama 2016 pour remplacer feu le juge Antonin Scalia huit mois avant l’élection. S’exprimant dimanche, elle a déclaré “parce que ce vote a lieu avant l’élection, je voterai contre la nomination de la juge Amy Coney Barrett”, qui, selon elle, était “juste et cohérente”, selon Fox News. La sénatrice de l’Alaska Lisa Murkowski, qui avait également franchi les lignes de parti dimanche, a déclaré qu’elle voterait en faveur de la nomination de Barrett.

La nomination de Barrett a été entourée de controverses, en grande partie en raison de sa proximité avec les élections du 3 novembre, de nombreux démocrates faisant valoir que celui qui remportera le bureau ovale devrait être celui qui occupera le poste laissé par la regrettée juge Ruth Bader Ginsburg. Malgré ces inquiétudes, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a insisté sur le fait que «le Sénat fait la bonne chose». S’exprimant dimanche après que le Sénat a voté en faveur de sa nomination, McConnell “nous faisons avancer cette nomination et, chers collègues, demain soir, nous aurons un nouveau membre de la Cour suprême des États-Unis.”

Barrett a été commis pour Scalia et avait été le choix de Trump pour un siège à la 7e Cour d’appel du circuit américain. Elle avait également été considérée pour le poste vacant à la Cour suprême de 2018, qui a finalement été confié à Brett Kavanaugh.

Le vote de confirmation de Barrett devrait avoir lieu quelque temps après 18h30 HE lundi, selon WHIO TV 7, probablement vers 20 heures. Un certain nombre de réseaux câblés, y compris Fox News et CNN, devraient diffuser le vote en direct. Après sa confirmation, selon CNN, Barrett devrait être assermentée par le président à la Maison Blanche lors d’une cérémonie en plein air à 21 heures, lundi. Parmi les premiers cas, Barrett serait ici en tant que juge de la Cour suprême une affaire concernant la communauté LGBTQ et les libertés religieuses ainsi qu’une affaire qui décidera de l’avenir de la loi sur les soins abordables.