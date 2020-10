Le sénateur du Texas, John Cornyn, a décrit sa relation avec le président Donald Trump comme une sorte de mauvais mariage, dans une nouvelle interview avec le Fort Worth Star-Telegram. Cornyn a souvent voté en faveur des idées du président au Sénat américain, mais il était parfois en désaccord avec lui. Comme de nombreux sénateurs du GOP qui doivent être réélus cet automne, Cornyn prend maintenant ses distances avec Trump et met en évidence les différences dans leur politique.

Cornyn a déclaré aux journalistes que sa relation avec Trump était “peut-être comme beaucoup de femmes qui se marient et pensent qu’elles vont changer de conjoint, et cela ne fonctionne généralement pas très bien”. Il a poursuivi: “Je pense que ce que nous avons constaté, c’est que nous n’allons pas changer le président Trump. Il est qui il est. Soit vous l’aimez, soit vous le détestez, et il n’y a pas grand-chose entre les deux. Ce que j’ai essayé de faire n’est pas. entrer dans des confrontations publiques et des combats avec lui parce que, comme je l’ai observé, ceux-ci ne se terminent généralement pas très bien. “

(Photo: Carolyn Kaster-Pool / .)

Cornyn a également laissé entendre qu’il entretenait de solides relations avec le président, affirmant qu’il préférait affronter leurs différences «en privé». Il a laissé entendre qu’il avait déjà fait cela auparavant, non seulement pour obtenir le résultat souhaité, mais pour garder toute histoire sur leurs désaccords hors des gros titres.

“J’ai trouvé que cela m’a permis d’être beaucoup plus efficace, je crois, que de satisfaire ceux qui disent que je devrais l’appeler ou me battre en public avec lui”, a déclaré Cornyn. En revanche, il a souligné l’ancien sénateur du Tennessee Bob Corker, qui a pris sa retraite en 2018 à la suite d’une dispute très médiatisée avec le président.

Cornyn est l’un des nombreux sénateurs républicains éminents à se distancer à la hâte de Trump à l’approche de l’élection présidentielle de 2020. D’autres, dont Lindsey Graham et Ben Sasse, ont fait le choix – en particulier s’ils sont réélus cette année. Même la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a commencé à souligner ses différences avec le président, refusant d’accepter sa proposition de chèque de relance.

«J’ai travaillé dur pour développer une bonne relation avec lui … [but] il y a évidemment beaucoup d’endroits où lui et moi différons », a déclaré Sasse au Washington Examiner la semaine dernière.« La façon dont il embrasse les fesses des dictateurs … Il se moque des évangéliques à huis clos. Sa famille a traité la présidence comme une opportunité commerciale. Il a flirté avec les suprémacistes blancs. “

Un rapport de NBC News suggère que ces sénateurs pourraient essayer de se distancer de Trump en raison de la pandémie de coronavirus, qui est un problème clé dans plusieurs États à vote républicain. Des millions de votes absents ont déjà été exprimés, mais l’élection elle-même a lieu le mardi 3 novembre.