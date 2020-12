je

Si vous ne saviez pas que c’était une histoire vraie, vous auriez du mal à y croire. Le jour du Nouvel An, dans un début un peu sombre de 2021 si je suis honnête, BBC One lance sa nouvelle série en huit parties The Serpent. Il raconte l’histoire d’un Charles Sobhraj, un psychopathe à part entière qui a terrorisé le Hippy Trail – une route désormais largement inaccessible entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est autrefois empruntée par de jeunes voyageurs – avec une série de meurtres brutaux au milieu des années 1970.

Se faisant passer pour un photographe ou un marchand de pierres précieuses, il charmait ses victimes, les droguait pour qu’elles pensent qu’elles souffrent de dysenterie, faisait semblant de s’occuper d’elles, puis les volait et s’en débarrassait par des moyens comprenant l’étranglement, le poignard, la noyade et le cas. de deux jeunes routards hollandais, les brûlant vifs. La série est sinueuse, tournante et d’une tension insupportable. À la fin de l’épisode trois, mon cœur allait si vite que j’ai pensé que j’avais besoin d’un test Covid.

Ce n’est pas une histoire si connue ici, mais en Asie du Sud-Est, Sobhraj (joué de manière effrayante dans la série par l’acteur d’un prophète Tahar Rahim) a fait la une des journaux aussi récemment qu’en 2014, lorsqu’il a été condamné par un tribunal népalais – alors qu’il en servait déjà un. condamnation à perpétuité – d’un meurtre qu’il avait commis près de 40 ans auparavant. Le réalisateur de la série, Tom Shankland, avait cependant entendu parler de lui de nombreuses années auparavant, alors qu’il faisait une randonnée au Népal à l’âge de 18 ans.

«Vous regardez en quelque sorte sur la chaîne des Annapurna silhouettée, avec la canopée d’étoiles au-dessus de votre tête, et vous pensez simplement, wow, c’est tellement merveilleux», me dit-il, «Et puis quelqu’un, je pense qu’un Australien que j’avais Je viens de me rencontrer, il a dit: ‘Ouais, mais tu sais, tu dois faire attention, il y a ce gars, lui et sa petite amie, ils vous rencontrent et ils se lient d’amitié avec vous, puis ils vous droguent et ils vous tuent. Et il est en prison, mais il sort toujours. Alors, vous savez, ne faites pas confiance à tout le monde. »Shankland admet qu’avec l’optimisme de la jeunesse, sa perturbation n’a pas duré longtemps, mais l’histoire est restée dans son esprit jusqu’à il y a quelques années, quand il a commencé à s’interroger paresseusement sur faire un thriller.

(

Jenna Coleman et Tahar Rahim

/ BBC / Â © Mammoth Screen)

Bien que Sobhraj ait mérité le surnom de «tueur de bikini» parce que deux de ses dix victimes connues les portaient, ce n’est pas une litanie de femmes mortes – il les détestait toutes, hommes et femmes, les considérant comme des idiots blancs privilégiés (il était de D’origine vietnamienne et indienne, et a été victime d’intimidation à l’école en France). Le drame ne le glamoure pas: à partir des quatre épisodes que j’ai vus, il a été soigneusement calibré pour éviter de faire une star de son personnage central, hautement manipulateur et narcissique. Au lieu de cela, le récit se concentre délibérément sur les personnes avec lesquelles il s’entoure – et les personnes bientôt sur ses traces.

C’est entièrement délibéré, dit l’écrivain de la série, Richard Warlow. «Sobhraj est la terrible et sombre anti-matière au cœur de l’histoire vers laquelle tout aboutit», dit-il. À travers la série, nous en enlevons en quelque sorte quelques couches et nous entrons, je suppose, dans une version de sa vérité. On ne peut jamais savoir, concède-t-il, ce qui anime un tel homme, «mais je pense que le voir comme les autres le voyaient est très important».

(

Leclerc de Jenna Coleman est fascinant

/ BBC / Écran Mammoth)

La plus fascinante de ces autres est l’amante de Sobhraj, Marie-Andrée Leclerc, dite Monique (à «Alain» de Charles), jouée ici avec brio par Jenna Coleman. «J’ai aimé l’écrire plus que peut-être quiconque», admet Warlow, «cette trajectoire est si intéressante. Vous avez lu son éducation dans la banlieue du Québec et la tristesse et la solitude de sa vie. Et puis cet homme entre en jeu et s’offre comme le remède glamour et érotisé séduisant pour tout cela. Je pense que vous pouvez vraiment comprendre pourquoi elle a fait ce voyage et ne s’est jamais arrêtée, car je pense que le pouvoir de ce qu’il a apporté à sa vie était si grand. Je crois que c’est aussi banal que: j’étais une jeune femme terne, laide, sans intérêt qui est devenue magnifique et aimée, au centre de toutes les fêtes et de l’amusement, puis l’aventure et la vie désespérées ont vécu d’une manière extrême. Et il en était la raison.

Leclerc est décédé au Québec d’un cancer en 1984, alors Warlow et Shankland n’ont jamais eu à décider de lui parler. Ils ont cependant passé du temps avec de nombreux personnages que vous voyez à l’écran, y compris Dominique Rennelleau, un homme que Sobhraj et Leclerc ont adopté comme une sorte de chien général sous prétexte de prendre soin de lui pendant qu’il était malade (pas de prix pour deviner comment); Nadine Gires, la voisine du couple, qui a été la première à se méfier de leurs activités, et Sompol Suthimai, l’officier thaïlandais d’Interpol qui s’implique dans la seconde moitié de la série.

Leur source la plus importante était cependant Herman Knippenberg, qui en 1975 était un diplomate néerlandais modeste, très junior, honnêtement assez carré (joué ici par Billy Howle) travaillant à l’ambassade à Bangkok. Il est tombé sur l’affaire lorsque les parents d’un jeune touriste néerlandais ont écrit à l’ambassadeur pour lui demander de l’aide pour retrouver leur fille et son petit ami, qui avaient apparemment disparu. Encore une fois, pas de prix pour avoir deviné ce qui leur est arrivé. Knippenberg a été invité à le laisser tranquille par ses supérieurs, mais il ne pouvait pas tout à fait lâcher prise, notant les rapports et les rumeurs jusqu’à ce qu’il se retrouve à tracer les fils de soie de la toile complexe de mensonges de Sobhraj.

(

Billy Howle comme Herman Knippenberg

/ BBC / Écran Mammoth)

«Herman est un gars très intelligent, très passionné et engagé, et il a la mémoire la plus incroyable pour tout», s’émerveille Shankland. C’est la preuve de Knippenberg qui a aidé à condamner Sobhraj la première fois (il a purgé 20 ans dans la prison de Tihar à New Delhi jusqu’en 1997) et sa mémoire prodigieuse pour les détails et la tenue méticuleuse de ses archives lui ont permis de s’en inspirer à nouveau en 2004, date à laquelle le temps la plupart des mandats et des preuves détenus par diverses autorités ont été perdus. Dans la série, il apparaît comme l’étoile improbable, marchant dans son affreuse chemise à manches courtes, foulant les queues de manteau d’un meurtrier.

La seule personne que l’équipe de production a décidé de ne pas contacter était Sobhraj, toujours au Népal. «C’est un auto-publiciste effréné», déclare Warlow, fermement. «Je ne voulais rien faire qui alimente cela, et il n’y a aucune chance de tirer de lui quelque chose de perspicace ou de vrai. Sobhraj, qui a l’habitude de faire payer des interviews et de négocier des accords lucratifs pour les droits cinématographiques, est habile, dit Warlow, à «monétiser sa notoriété, et j’étais très, très désireux que cela ne fasse même pas surface comme une possibilité.

Shankland est d’accord, citant «le grand niveau de narcissisme et de vanité de Sobhraj et aussi un grand niveau de conneries» comme raisons de ne pas attiser ces flammes. «Ce n’est absolument en aucun cas un biopic de Charles Sobhraj. Il s’agit d’un temps et d’un lieu et des gens, et des nombreuses façons tortueuses dont cet homme a fini par faire partie des voyages des autres.

Beaucoup de ces voyages se sont terminés horriblement, bien sûr, et pourtant, la plupart des victimes ont été rejetées au fil des ans par la police, la presse et le public, car elles n’étaient pas importantes. Pour Shankland et Warlow, c’est l’une des raisons de faire la série. «Cela fait longtemps maintenant, mais pas si longtemps», dit Warlow. «Il y a beaucoup de gens proches d’eux qui sont toujours là.»

«Sobhraj a été en quelque sorte presque réhabilité devant le tribunal de l’opinion publique ces dernières années», ajoute Shankland. «Il a convaincu tout le monde que ces personnes qu’il aurait pu ou non assassiner, ces victimes, étaient en quelque sorte des sous-humains – des toxicomanes, des trafiquants de drogue. Ne vaut pas notre compassion. Certaines familles des victimes n’étaient pas disposées à être en contact, dit-il, «Je pense que beaucoup de récits de cette histoire se sont légèrement penchés sur ce récit.

(

Amesh Edireweera (Ajay Chowdhury) et Tahar Rahim comme Sobhraj

/ BBC / Écran Mammoth)

«Pour moi, pour nous tous, et en particulier pour Herman, c’est important – l’idée que nous pouvons dire: non, ils ne l’étaient pas, ils n’étaient que des jeunes, certains d’entre eux étaient légèrement à rien mais personne ne mérite quoi leur est arrivé », dit Shankland. «Ils avaient tous des vies et des personnes qu’ils aimaient, qui les aimaient et pour qui ils étaient perdus. La capacité de récupérer la vérité sur la vie de ces victimes a été importante. »

La représentation de la série de la première victime de Sobhraj, Teresa Knowlton, le confirme. Jeune femme en route vers un monastère pour étudier le bouddhisme, elle rencontre Sobhraj et son acolyte Ajay Chowdhury lors de sa dernière nuit de liberté, une nuit de dire oui à tout. Cela se retourne contre lui, bien sûr, mais pas avant qu’elle ne répète qu’elle a été droguée – trop tard pour demander de l’aide de manière cohérente. C’est déchirant, d’autant plus pour le temps passé plus tôt dans l’épisode à établir son cœur ouvert et sa foi sincère.

Sobhraj a toujours su ce qu’il faisait quand il choisissait ses victimes, pense Warlow. «Il y a une sorte d’ambiance de charmeur de serpents chez lui… Je pense avec confiance que quiconque était assez équilibré et mûr pour voir le monde tel qu’il est, n’aurait pas été séduit par lui. Il a choisi des personnes qui étaient séduisantes et suggestibles, et ne perdait son temps avec personne qui ne l’était pas. Je pense qu’à bien des égards, il a vu ce dont les gens avaient besoin – il a compris ce qui manquait aux gens dans leur vie et s’est présenté comme le moyen par lequel cette absence pourrait être comblée. Espérons que cette série servira de rappel de ce que ces vies auraient pu être.

Le Serpent commence sur BBC One le jour de l’An, 21h