Ubisoft révise son service d’abonnement UPlay Plus avec un nouveau nom – Ubisoft Plus – et lance des intégrations avec Google Stadia et le nouveau service Luna d’Amazon, le tout inclus dans le même coût de 14,99 $ par mois à partir du 10 novembre.

Le côté PC d’UPlay Plus restera en grande partie le même que depuis le lancement du service par Ubisoft l’année dernière. Les abonnés auront toujours accès à plus de 100 titres Ubisoft, y compris des jeux à paraître prochainement comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion et Immortals Fenyx Rising.

Mais c’est l’ajout de Google Stadia (avant la fin de l’année) et d’Amazon Luna (en novembre) qui rend Ubisoft Plus intéressant. Non seulement vous pourrez accéder à ces jeux via votre PC de jeu habituel, mais vous pourrez également y jouer pratiquement n’importe où, grâce à la technologie de streaming de jeux de Stadia et Luna.

C’est la réalisation d’une promesse qu’Ubisoft a faite il y a plus d’un an, lorsqu’elle a annoncé pour la première fois qu’Ubisoft Plus (encore connu sous le nom d’UPlay Plus à l’époque) s’intégrerait à Google Stadia. «Avec Ubisoft Plus, notre vision est d’offrir plus d’options à nos joueurs pour accéder à leurs jeux Ubisoft préférés, où qu’ils soient et quand ils le souhaitent», explique Alexia Brumé, directrice associée, abonnement chez Ubisoft, à The Verge. «Ubisoft Plus n’est disponible que sur PC – nous voulons vraiment pouvoir réduire cette limitation matérielle.»

Mais en ajoutant le streaming basé sur le cloud, Ubisoft ne rend pas seulement ses jeux plus accessibles aux joueurs qui possèdent déjà des PC de jeu. Comme l’explique Brumé, «c’est l’occasion de s’étendre à de nouvelles personnes – nous allons avoir des gens qui ne peuvent peut-être pas se permettre une plate-forme adéquate, et qui pourront également profiter de nos jeux. [through cloud services]. »

Ubisoft parie gros sur Stadia et Luna

Ubisoft Plus sera également distinct de l’abonnement Stadia Pro et de la chaîne Luna Plus existants de Luna et Stadia, ce qui signifie que (au moins pour la version bêta), ces mêmes 15 $ par mois vous donneront accès à une grande variété de jeux de streaming dans le cloud dès le début . (Il y a également une mise en garde supplémentaire pour les clients Luna: ils devront déjà avoir été sélectionnés par Amazon pour avoir rejoint le test bêta de Luna pour pouvoir lier leur compte Ubisoft Plus.)

De plus, Ubisoft promet une progression croisée pour une variété de jeux proposés via Ubisoft Plus – ce qui signifie que vous pourrez commencer à jouer à un jeu comme Assassin’s Creed Valhalla sur votre PC de jeu, puis reprendre là où vous laissé sur votre téléphone ou tablette via Stadia ou Luna.

La bibliothèque de jeux pour Stadia et Luna sera plus petite que les plus de 100 jeux du côté PC d’Ubisoft Plus. La société confirme seulement aujourd’hui qu’Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion et Immortals Fenyx Rising seront parmi ceux disponibles, mais Ubisoft dit qu’il aura plus de titres à annoncer avant la relance du 10 novembre.

Il y a encore une absence notable dans Ubisoft Plus: le support de la console pour les systèmes Xbox ou PlayStation. Il n’y a aucune nouvelle sur une expansion dans cette direction aujourd’hui, même si Brumé dit: «Nous ne fermons aucune opportunité en termes de là où cela nous mènera, mais c’est juste que cela [Stadia and Luna support] c’est ce sur quoi nous avons travaillé jusqu’à présent.

Ce prix de 14,99 $ fait toujours d’UPlay Plus l’une des options les plus chères pour les abonnements aux jeux: Xbox Game Pass Ultimate, par exemple, coûte le même 14,99 $ mais fonctionne sur PC, consoles Xbox, appareils Android (bien que xCloud), et sera bientôt inclus EA Play (qui coûte généralement 4,99 $ par mois) sans frais supplémentaires. De plus, Ubisoft ne s’engagerait à offrir le support Stadia et Luna que gratuitement «pendant toute la durée de la bêta», il est donc possible que le prix augmente à l’avenir.

Ubisoft Plus relancera en version bêta le 10 novembre pour tous les abonnés UPlay Plus actuels. Plus de détails sur les catalogues Stadia et Luna seront annoncés à l’approche de cette date.