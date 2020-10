Le shampooing qui sent Harry Styles! et ses fans veulent l’avoir | AP

Les fans du beau chanteur britannique Harry Styles pourront désormais savoir ce que sentait l’ancien One Direction et pas seulement cela, mais ils pourraient sentir comme lui grâce à un shampooing devenu célèbre après avoir été révélé que c’est ainsi que le célèbre sent.

C’était un fan de Harry Styles qui ne voulait pas être égoïste et qui partageait sur les réseaux sociaux qu’il y a un shampooing qui sent le chanteur britannique; et même spécifiquement souligné de quel produit il s’agit.

Selon cette jeune femme, Herbal Essences à base d’huile d’argan est le produit qui a l’arôme que l’ancien expulse dans son sillage. One Direction.

Les parfums préférés de Styles ne sont pas un secret pour ses adeptes, comme l’interprète de Watermelon Sugar a partagé dans une interview qu’il a une prédilection pour ceux qui activent sa mémoire.

Grâce à la révélation de cette jeune femme, maintenant beaucoup de fans de Harry Styles vous pouvez imaginer son arôme, même en étant à l’autre bout du monde, un arôme exotique, avec une fusion d’agrumes et de vanille.

Kacey Musgraves, première partie des anciens concerts One Direction et ami proche a révélé que le chanteur sent comme un vrai gentleman et que son arôme est vraiment agréable, que lorsque vous fermez les yeux, cela vous fait imaginer un homme cool et gentil, la vraie personnalité du talentueux. Britanique.

Sur les mêmes réseaux sociaux, un fan qui a couru pour acheter le shampooing Herbal Essences a rapporté qu’en effet, le produit sentait Harry Styles. Il serait facile de vérifier si ce que disent ces internautes est vrai, puisque le célèbre a une ligne de bougies qui sentent comme lui, ce serait donc une question de comparaison; Vos admirateurs les plus ardents sauront sûrement si c’est vrai ou non!

L’inconvénient est que ces fameuses bougies qui s’appelaient “Cashmere Vanilla”, se sont vendues immédiatement après leur mise en vente. Comme il a été annoncé, ce produit sent comme Harry Styles car ils sont fabriqués à partir de sa lotion préférée, l’eau de Cologne de Tom Ford.

Pour ceux qui n’ont pas accès à ce shampoing ou à ces bougies et veulent le parfum de Harry Styles chez eux, il y a de l’espoir, car Tom Ford a aussi des bougies et autres produits avec le même parfum.

Le chanteur britannique a été caractérisé par un style très particulier et par ses tenues frappantes; Même dans les réseaux sociaux, la rumeur a couru que le célèbre a pris le chanteur mexicain original et talentueux Juan Gabriel comme base dans son style.

La théorie selon laquelle le Divo de Juárez est une inspiration pour l’ancien membre de One Direction est née après des photographies de costumes très similaires à celles de l’interprète de Je n’ai pas d’argent en forme et en couleur diffusées dans les réseaux.

Les couleurs vives, la luminosité et autres sont une constante dans les tenues de Harry et une caractéristique de Juan Gabriel, cette théorie pourrait-elle être vraie?

Ce qui est plus que prouvé, c’est que pour Harry Styles Votre garde-robe est très importante, précieuse et représente un investissement énorme, vous avez donc créé un espace totalement spécial et étrange? afin de le garder intact.

Certains disent que l’endroit où le chanteur garde ses vêtements est un immense réfrigérateur, pourquoi?

Comme révélé, le célèbre a créé une voûte qui a la fonction d’une sorte de réfrigérateur pour maintenir sa garde-robe à la température idéale et ne subit aucun dommage.