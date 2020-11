T

il Shard a été éclairé dans un étalage multicolore éblouissant en l’honneur du NHS et des principaux travailleurs.

Les travailleurs médicaux de Guy’s and St Thomas ‘NHS Foundation Trust ont été invités à effectuer l’allumage annuel de Noël, qui a vu les 20 étages du bâtiment éclairés par plus de 575 lumières LED jeudi soir.

L’affichage de cette année présente un message en code Morse énonçant «Merci».

Il est maintenant diffusé à travers la capitale en bleu et blanc du NHS – avec une touche d’arc-en-ciel en hommage au NHS et aux principaux travailleurs qui ont travaillé en première ligne pendant la pandémie de coronavirus.

Lizzie Rowland, une matrone de l’hôpital, qui était l’un des trois employés chargés d’allumer l’écran, a déclaré: «Ce fut une année incroyablement difficile pour tout le monde et nous ne sommes pas encore sortis du bois, c’est pourquoi c’est si spécial. de voir un hommage aussi émouvant reflété sur le plus haut bâtiment d’Europe occidentale.

«Le travail d’équipe et le dévouement manifestés à travers le pays ont été exceptionnels et prouvent vraiment l’engagement de tout le personnel envers la prestation des soins aux patients. Ce fut un honneur de représenter le NHS et tous les principaux travailleurs du pays en allumant ces lumières.

Les messages peuvent être déchiffrés par les amateurs de code Morse à travers la ville

Les messages en code Morse ont été vérifiés par la Radio Society of Great Britain et seront affichés à raison de deux mots par minute pour s’assurer qu’ils peuvent être déchiffrés par les gens de toute la ville.

Tom O’Reilly, de la Radio Society, a déclaré: «Le code Morse est une méthode de communication qui a joué un rôle déterminant dans l’histoire et le développement de notre pays.

«C’est tellement formidable de le voir jouer encore un rôle dans la diffusion de messages importants pendant les périodes difficiles, et quel meilleur message à afficher à travers Londres qu’un remerciement aux travailleurs clés qui ont été si courageux en nous protégeant cette année.»

Les lumières seront diffusées à travers Londres tous les soirs jusqu’au 11 décembre, date à laquelle elles passeront à un thème festif.

L’affichage fait suite à la participation de The Shard à la campagne Light It Blue en mars, qui a vu des bâtiments dans tout le pays s’illuminer pour soutenir le NHS et les principaux travailleurs.

Les lumières de la flèche Shard sont restées bleues depuis.

Michael Baker, de The Shard, a déclaré: «En tant que phare pour le Londres moderne et l’un des bâtiments les plus emblématiques du Royaume-Uni, nous voulions que Shard Lights de cette année démontre notre immense gratitude à tous les héros sur les lignes de front, qui ont sacrifié tant pour nous protéger tout au long de la pandémie.

«Nous espérons qu’ils pourront également apporter une joie festive indispensable dans les vues quotidiennes des habitants de la capitale.»