Un shérif du Michigan a non seulement partagé une scène avec l’un des hommes arrêtés pour avoir prétendument tenté de kidnapper et éventuellement de tuer le gouverneur du Michigan. Gretchen Whitmer … il dit que les 13 extrémistes présumés voulaient ce que beaucoup de gens voulaient … Whitmer arrêté.

FOX-17

Shérif du comté de Barry Feuille de Dar a un lien avec William Null – ils étaient sur la même scène lors d’un rassemblement de Grand Rapids en mai pour protester contre l’ordre de rester à la maison du gouverneur Whitmer – et il dit qu’il n’a aucun regret d’être sur la même plate-forme que l’homme accusé dans un complot d’enlèvement.

Le shérif Leaf dit qu’il était “choqué” par l’arrestation et dit qu’il “n’a pas vu cela venir” avec Null … selon une interview qu’il a faite avec FOX 17 dans l’ouest du Michigan.

Leaf minimise l’arrestation en disant “ce n’est qu’une accusation”. Le shérif affirme que les hommes n’auraient peut-être pas essayé de kidnapper le gouverneur Whitmer, mais auraient plutôt tenté de l’arrêter pour un crime … probablement sa ligne dure sur les règlements COVID.

Le gouverneur Whitmer a qualifié les 13 personnes arrêtées de “malades et dépravées”, mais le shérif Leaf insiste sur le fait que les frères Null sont gentils et respectueux … et il dit que beaucoup de gens dans son état sont en colère contre le gouverneur et veulent qu’elle soit menottée et prise une façon.

Pendant ce temps, les frères Null sont détenus sous caution de 250 000 dollars et pourraient encourir jusqu’à 22 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Effrayant, non?