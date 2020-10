Un morceau de plancher de bois franc signé du Staples Center a été mis aux enchères le 4 septembre. argent sérieux. Le morceau de plancher s’est récemment vendu 631 200 $.

Heritage Auctions a hébergé le lot, qui comprenait quatre panneaux mesurant quatre pieds sur huit. Le plancher de bois franc était en place lors du dernier match de Bryant lorsqu’il a marqué 60 points et a mené l’équipe à la victoire contre les Utah Jazz. L’icône de la fin de la NBA a signé le panneau à l’intérieur du n ° 8 blanc et violet avant de quitter le terrain. La maison de vente aux enchères a déclaré au moment de l’inscription que le morceau de l’histoire de la NBA pourrait devenir un élément mural massif ou un «affichage public inspirant».

Avant la vente aux enchères, l’estimation plaçait l’offre finale à environ 500 000 $. L’appel d’offres a commencé à un peu plus de 200 000 $ et a rapidement dépassé 630 000 $. Selon la maison de vente aux enchères, l’expéditeur donne 10% du produit de la vente à la Fondation Mamba & Mambacita Sports. L’organisation à but non lucratif a pour but “de promouvoir l’héritage de Kobe et Gianna Bryant par des efforts caritatifs dans le sport”.

Ce lot avec des planchers de bois franc n’était que la dernière vente aux enchères impliquant un morceau de souvenirs de la carrière emblématique de Bryant. En juin, Goldin Auctions a organisé une vente aux enchères axée sur une bague de championnat de la saison 1999-2000. Bryant avait commandé deux bagues assorties pour ses parents, Joe et Pamela Bryant, mais les deux ont ensuite été vendues aux enchères.

De même, la maison d’adolescent de Bryant dans la banlieue de Philadelphie est devenue disponible par l’intermédiaire d’un agent immobilier local. Compass Realty a la liste de la maison, qui se trouve dans la banlieue de Wynnewood à Philadelphie. La propriété mesure 3400 pieds carrés et comprend cinq chambres et 3,5 salles de bain. La maison est toujours disponible et a un prix d’inscription de 899 000 $.

«Chaque maison a une histoire à raconter et celle-ci est à ne pas manquer», indique la liste. “Il se trouve que c’est l’ancienne maison de la superstar bien-aimée de la NBA Kobe Bryant. Il a passé son adolescence au 1224 Remington et a fréquenté le Lower Merion High School de 1992 à 1996. Il a pris d’assaut la scène du basket-ball et a conduit son équipe de lycée à un La caractéristique la plus importante de la maison est le panier de basket de Kobe dans l’allée où il a passé d’innombrables heures à perfectionner son art. “

Tout au long de sa carrière, Bryant a été l’un des meilleurs joueurs de la ligue en passe de devenir 18 fois All-Star. Il a aidé à mener les Lakers à cinq championnats et a atteint la quatrième place sur la liste des scores de tous les temps de la ligue. Bryant a également fait retirer deux numéros par l’organisation des Lakers, devenant ainsi le premier joueur de la NBA à remporter cet honneur.