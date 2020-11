L

ady Gaga et Nancy Pelosi ont félicité Joe Biden pour avoir remporté la présidence américaine.

M. Biden a dépassé les 270 votes des collèges électoraux nécessaires pour la victoire sur Donald Trump dans la course à la présidentielle américaine.

L’ancien vice-président a été nommé vainqueur de la Pennsylvanie samedi, ce qui signifie qu’il a une avance insurmontable dans la course à la Maison Blanche.

Lady Gaga a tweeté qu’elle n’avait que de l’amour pour Joe Biden.

“@ JoeBiden @ KamalaHarris et le peuple américain, vous venez de donner au monde l’un des plus grands actes de gentillesse et de bravoure que l’humanité ait jamais vu”, a-t-elle déclaré. ❤️ 🙌🙌 rien que de l’amour pour notre nouveau commandant en chef et la 1ère femme VP élue à la Maison Blanche. Aussi, chemin à parcourir PA “

Nancy Pelosi a également salué la nouvelle.

“Nous avons gardé la république!”, Dit-elle.

“Félicitations à Joe Biden pour sa victoire pour l’âme de notre pays. Félicitations à Kamala Harris pour avoir marqué l’histoire. C’est un temps pour guérir et un temps pour grandir ensemble. E Pluribus Unum.”

Les gens ont applaudi et pompé leurs poings le long du front de mer de Wilmington, dans le Delaware, alors que la nouvelle que la course présidentielle avait été appelée pour l’ancien sénateur de l’État est arrivée sur leurs téléphones portables.

Le front de mer n’est qu’à quelques pas de la scène extérieure que M. Biden a érigée le jour du scrutin pour célébrer la victoire.

Sur l’eau, deux hommes sur un kayak ont ​​crié à un couple qui pagayait dans la direction opposée: «Joe a gagné! Ils l’ont appelé! comme les gens sur le rivage hurlaient.

M. Biden devait monter sur scène pour un rallye drive-in après la tombée de la nuit.