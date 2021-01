Un autre jour férié est venu et reparti sans la diffusion spéciale de Charlie Brown et des Peanuts sur la télévision en réseau. Bonne année, Charlie Brown! n’a pas été diffusé à la télévision conventionnelle cette année, comme cela a parfois été le cas au cours des années passées. Au lieu de cela, le spécial est disponible pour diffuser sur Apple TV +.

Apple a obtenu les droits sur toutes les offres spéciales de vacances Peanuts, ce qui signifie que les fans qui souhaitaient regarder l’offre spéciale du Nouvel An pour clôturer 2020 doivent s’inscrire au service de streaming. Cela a dévasté de nombreux fans au cours des derniers mois en ce qui concerne It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown! sur Halloween, un remerciement de Charlie Brown ou un Noël de Charlie Brown. Alors bonne année, Charlie Brown! est l’une des offres spéciales les moins connues, cela a toujours irrité certains fans de constater qu’il n’était disponible qu’en streaming, pas à la télévision comme d’habitude.

Bonne année, Charlie Brown! trouve le héros titulaire coincé en écrivant un rapport de livre sur la guerre et la paix de Leo Tolstoï alors qu’il préférerait aller à la fête du Nouvel An de Peppermint Patty avec tout le monde. Charlie Brown se précipite pour finir ses devoirs, espérant avoir le temps de se rendre à la fête et de danser avec une certaine petite fille aux cheveux roux. Cette spéciale a été fabriquée en 1986, des décennies après certaines des spécialités les plus emblématiques de Peanuts des années 1960.

Apple a annoncé en octobre que les offres spéciales Peanuts seraient désormais hébergées exclusivement sur Apple TV + – le service de streaming premium de la société disponible pour 4,99 $ par mois. Le service est livré avec un essai gratuit de sept jours, et à l’époque, Apple a mis à disposition gratuitement certaines offres spéciales de vacances au moment de chacune des vacances appropriées. Cependant, ce n’était pas le cas avec Happy New Year, Charlie Brown!

Cependant, Apple ne se contente pas de concéder des licences pour les offres spéciales Peanuts existantes, mais en produit également de nouvelles. La société travaille avec les studios d’animation WildBrain pour créer toute une série de nouvelles offres spéciales pour des occasions telles que la fête des mères, le jour de la Terre et le premier jour d’école. Apple serait même en train de créer un nouveau spécial pour le réveillon du Nouvel An, éventuellement en remplacement de celui-ci.

La société utilise également les Peanuts pour une nouvelle série animée appelée The Snoopy Show, et rejoint le hit existant Snoopy in Space. Dans l’ensemble, c’est le moment idéal pour les fans de Peanuts qui ont soif de nouveau contenu.

Les téléspectateurs occasionnels peuvent même ne pas se rendre compte du nombre d’offres spéciales télévisées qui existent déjà dans cette franchise. Les réseaux de télévision organisent généralement à tour de rôle les spéciaux d’Halloween, de Thanksgiving et de Noël chaque année, mais il existe déjà des spéciaux Peanuts pour Pâques, la Saint-Valentin, la fête de l’arbre, les anniversaires et les anniversaires. D’autres sont liés à des événements non liés aux vacances comme le sport, l’école et les festivals, tous mettant en vedette Charlie Brown, Snoopy et le reste du gang. Explorez la bibliothèque complète Peanuts maintenant sur Apple TV +.