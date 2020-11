Cette saison des fêtes, NBC mettra sur un conte de Noël classique avec une touche musicale en direct. La chaîne a annoncé mardi qu’elle diffusera une production de deux heures de The Grinch Musical du Dr Seuss le 9 décembre à 20 h HE depuis le Troubadour Theatre de Londres, juste à temps pour aider les gens à entrer dans l’esprit des fêtes.

La vedette de l’émission sera la star de Glee Matthew Morrison, qui jouera le rôle du Grinch voleur de Noël. L’acteur américain Denis O’Hare incarnera le vieux Max, et Booboo Stewart, étoile de Descendants 3, jouera le jeune Max. Le rôle emblématique de Cindy-Lou Who sera interprété par la star des Lost Girls Amelia Minto, selon un communiqué de presse du réseau.

Morrison a partagé un clip des répétitions sur son Instagram après l’annonce, montrant les artistes masqués mettant la touche finale à leur prochain spectacle, sous-titrant la vidéo, “QUI est prêt pour un #holidayfun? Ce gars est!” Se délectant de jouer le «Grinch ignoble mais adorable», Morrison a applaudi ses collègues interprètes pour avoir tout mis en œuvre pour rendre la performance sûre et spéciale pour tous.

«Alors que la pandémie présente certains défis pour donner vie à la comédie musicale, nous organisons un spectacle vraiment spécial avec des choses folles, amusantes et imaginatives», a-t-il expliqué. “Nous allons nous amuser tellement cette saison des Fêtes. Nous avons tous besoin de courage et je vous verrai le 9 décembre.”

“Le Dr Seuss est une partie indélébile de toutes nos vies et nous sommes ravis de présenter une production théâtrale de ‘The Grinch Musical!’ à notre public “, a déclaré Doug Vaughan, vice-président exécutif, programmes spéciaux de NBC Entertainment, dans un communiqué de presse. “C’est un ajout parfait à nos traditions de programme annuel de vacances et une émission télévisée que toute la famille appréciera.”

Ce n’est pas la première performance musicale de NBC. Le réseau a fait des vagues dans le passé avec des performances sur scène bien accueillies, notamment des productions en direct de The Sound of Music, Peter Pan, The Wiz, Hairspray et Jesus Christ Superstar, qui a exploité des talents de premier plan comme John Legend, Carrie Underwood, Jennifer Hudson et Ariana Grande.

Il était clair que l’annonce de Morrison était la bienvenue, suscitant des commentaires enthousiastes de la part des fans. “Omg, je suis tellement excité de le voir”, a écrit une personne. “Ahhh oui c’est incroyable, je ne peux pas attendre merci pour ça!” un autre a ajouté, tandis qu’un troisième a répondu: “C’est tellement excitant! J’ai hâte de vous voir donner vie à un personnage aussi classique!” The Grinch Musical du Dr Seuss sera diffusé le 9 décembre à 20 h HE au Troubadour Theatre de Londres.