Vous pourriez difficilement choisir une pire année pour faire vos débuts dans une nouvelle comédie musicale. Des verrouillages intermittents ont vu des théâtres fermés et des acteurs absents tout au long de 2020, et des premières très attendues – comme les débuts de Disney’s West End de Frozen The Musical – ont été retardées jusqu’en 2021. . Ratatouille: La comédie musicale a attiré un public de plus de 81 millions de personnes rien qu’en novembre. L’adaptation non officielle et sans licence du film Disney 2007 a reçu des critiques élogieuses de Rolling Stone et de Classic FM. De quelle façon précisément? Eh bien, le tout a été composé par des enfants sur l’application vidéo courte TikTok.

Depuis le lancement de TikTok au Royaume-Uni en 2017, l’application a acquis la réputation d’être un endroit où la génération Z se rend pour reproduire les danses virales et la synchronisation labiale avec des chansons populaires. Mais l’application a toujours favorisé la créativité, affirme le directeur général de TikTok UK, Rich Waterworth. «La créativité est tout pour nous, c’est notre cœur et notre âme absolus», dit-il, notant que le compositeur Andrew Lloyd Webber a rejoint l’application en juin. «Vous avez maintenant 1,4 milliard de vues avec le hashtag #MusicalTheatre. C’est un phénomène où, à très grande échelle, les gens s’engagent dans les arts de la scène via TikTok. »

Chaque jour, les professionnels et les amateurs utilisent l’application comme un exutoire créatif pour leurs talents de chant, de danse, d’acteur et de comédie – les utilisateurs peuvent ajouter n’importe quelle musique ou clips audio qu’ils aiment à partir d’une bibliothèque et une fonction de duo signifie que les gens peuvent travailler ensemble et construire hors du travail de l’autre. Ces fonctionnalités sont un attrait naturel pour les types de théâtre, mais il en va de même pour la limite de temps de TikTok – les vidéos durent d’une à 60 secondes, obligeant les gens à mettre en valeur leurs compétences rapidement, un peu comme ils le feraient lors d’une audition.

Prenez Hannah Lowther, une travailleuse Tesco de 23 ans de Reading. Enfant, Lowther a joué dans des productions du West End de The Sound of Music et Oliver, et a également participé à la tournée britannique de Chitty Chitty Bang Bang. Elle a suivi une formation à la fois à la Italia Conti Academy of Theatre Arts et à la London School of Musical Theatre, mais lorsque le Royaume-Uni est entré en lock-out en mars, elle s’est soudainement retrouvée sans travail. Lowther s’est senti «chanceux» d’obtenir un emploi dans un Tesco Express, mais a désespérément manqué de se produire. «J’ai donc créé un compte TikTok», dit-elle – elle compte désormais plus de 70 000 abonnés.

En août, Lowther est devenu viral après avoir créé une parodie inspirée de Tesco du 9 à 5 de Dolly Parton qui a maintenant été vue trois millions de fois («Je saute sur les caisses et mon cœur commence à battre / Out on the door, the anti-bac’s pumping / Pour les gens comme moi au travail de 9 à 5 ”). «C’était bien de pouvoir jouer même si ce n’était pas sur scène», dit Lowther – elle filme fréquemment des vidéos à l’intérieur de Tesco et dit que les étagères sont un appareil photo pratique. Une de ses vidéos a même été partagée par le présentateur de télévision Rylan Clark-Neal, ce qui a encouragé Lowther à continuer à créer.

«J’enseignais la danse aux enfants et ils faisaient des TikToks et je me disais: ‘Oh mon Dieu, pas un autre!’», Dit-elle. “Et me voici, six mois plus tard, comme, ‘S’il vous plaît, suivez-moi sur les gars de TikTok!'”

TikTok n’est pas seulement un endroit où des gens comme Lowther peuvent s’amuser ou se défouler – c’est aussi l’occasion de se faire remarquer. Megan Bolton, 18 ans, membre du National Youth Theatre du Northamptonshire, appelle son profil TikTok «un CV en direct». Depuis mars, elle a gagné plus de 1,2 million de followers en enregistrant des sketches comiques sur les mamans, les papas et la vie de sixième. «Au début du verrouillage, je faisais six croquis par jour», dit-elle. «J’ai commencé comme une blague, mais j’ai ensuite commencé à explorer TikTok et j’ai remarqué que les gens l’utilisaient de manière professionnelle… Je me suis dit: ‘Wow, si je prenais cela au sérieux, cela pourrait vraiment aider mon profil d’acteur.’» Dit Bolton. compte l’a aidée à se faire remarquer lors de sa candidature pour étudier le théâtre à l’université, et elle a même été approchée pour une audition par Netflix.

Des opportunités comme celle-ci font partie des raisons pour lesquelles TikTok et l’Evening Standard ont collaboré au Future Theatre Fund, qui attribuera à 12 personnes créatives 10000 £ et du mentorat pour les aider à établir leur carrière. «La motivation principale pour nous est de pouvoir démocratiser les moyens de créativité», déclare Waterworth. Il note que beaucoup utilisent déjà l’application pour informer et éduquer sur les arts de la scène ainsi que pour divertir.

Lewis Brown, un travailleur Tesco de 24 ans de Cheshunt, dit que beaucoup de ses 150000 adeptes de TikTok le remercient d’avoir aidé à démystifier l’école d’art dramatique. Brown a étudié la danse et le théâtre musical à la Urdang Academy de Londres et, avant le coronavirus, a joué des claquettes dans le spectacle Big Band Beat au Tokyo Disney Resort. «Je ne suis qu’une de ces personnes qui ont besoin d’être occupées ou de créer des trucs et TikTok me donne l’impression que je suis de retour au travail», dit-il. En plus de danser, chanter et interpréter des sketches comiques pour l’application, Brown crée du méta-contenu sur le théâtre musical lui-même, apprenant aux enfants ce qu’il ne faut pas faire lors des auditions. “Je reçois beaucoup de commentaires disant:” Merci pour toute votre aide “.”

Brown a également le sentiment que les gens de l’industrie du théâtre commencent à respecter de plus en plus TikTok. «Je pense qu’avant, si vous étiez une sensation sur Internet, les gens seraient comme, ‘Ugh’ – cela a eu la même réponse que de mettre des célébrités dans des comédies musicales du West End, ‘Oh, ils ne sont pas formés’,» dit-il. «Mais je pense que le verrouillage a permis à tout le monde de se concentrer sur Internet, ce qui en a fait une plate-forme plus respectée.»

Mais TikTok n’inspire pas seulement ceux qui font déjà partie des industries créatives – c’est une plate-forme qui permet à tout le monde de présenter ses talents. Jesse Chuku est un basketteur professionnel de 27 ans originaire de Londres. Lorsque sa saison s’est terminée et que le verrouillage a été imposé plus tôt cette année, son ami a recommandé de télécharger TikTok. «C’est excitant d’essayer et d’apprendre de nouvelles choses», dit Chuku – il a appris par lui-même à utiliser un logiciel de montage pour perfectionner des sketchs dans lesquels il joue trois ou quatre personnes. «J’ai un petit cahier dans lequel je note des idées tout au long de la journée, puis je le rassemble, je fais un script avec des instructions à l’écran et tout… Le processus d’édition prend quelques heures.»

Le travail acharné de Chuku a porté ses fruits: il compte désormais 1,4 million d’abonnés. La majorité de ses vidéos sont des sketches comiques bien qu’il dit qu’il aime aussi faire des performances dramatiques. Dans l’une de ses vidéos les plus populaires – avec plus de 28 millions de vues – il met en scène son interaction avec un officier de la TSA la première fois qu’il est allé en Amérique. Il a enfilé une tenue de sécurité et des gants en plastique bleus pour le sketch, qui voit un agent demander «Lequel?» quand Chuku dit qu’il visite l’Amérique en vacances. («Oh, vous êtes en vacances!» Le croquis se termine après un interrogatoire intense.)

«En jouant au basket-ball en général, beaucoup de gens vous mettent dans une boîte comme« juste un athlète »», dit Chuku. «C’était bien d’avoir cette opportunité pendant le verrouillage de faire quelque chose que je n’aurais probablement pas fait si je m’entraînais tous les jours.

Bien sûr, il y a des inconvénients à être un interprète de TikTok – presque toutes les personnes interrogées disent qu’elles filment leurs vidéos pendant des heures dans l’espoir de les réussir. «Avec le théâtre en direct, une fois que vous l’avez fait, c’est fait. Vous avez peut-être craqué sur une note, mais vous ne pouvez pas la refaire », dit Lowther. “Alors qu’avec TikTok vous le filmez une fois, vous le filmez à nouveau, et cela peut prendre plus de temps que prévu car vous voulez qu’il soit parfait.”

Lowther revient sur scène ce Noël en tant que rôle titulaire dans panto Sleeping Beauty, mais, en attendant, TikTok l’aide à traverser. «C’est tellement beau, surtout pendant cette pandémie, quand vous vous demandez: ‘Vais-je réussir en tant qu’artiste? Il y a tellement de gens dans cette industrie », dit-elle. «C’est juste sympa, c’est bien d’avoir des gens qui regardent vos vidéos. C’est édifiant.

