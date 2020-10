LA’s Finest a été annulé après deux saisons à Spectrum Originals, a rapporté Variety mercredi. Le spin-off de la franchise Bad Boys mettait en vedette Gabrielle Union dans le rôle de Syd Burnett, son personnage du film de 2003 Bad Boys II, en tant que détective au passé difficile passant de Miami à Los Angeles, où elle est jumelée à Nancy McKenna de Jessica Alba. Ryan McPartlin, Sophie Reynolds, Ernie Hudson, Zach Gilford et Duane Martin ont également joué.

La nouvelle annulation de LA Finest intervient seulement cinq mois après que Fox a annoncé qu’elle avait acquis les droits de diffusion des deux saisons de l’émission, car elle a dû retravailler son calendrier d’automne en raison d’un certain nombre de lacunes causées par l’arrêt de la production pandémique COVID-19. La première saison a commencé à être diffusée sur le réseau en septembre, avec la première de la saison 2 sur Spectrum Originals au début du mois. Le spin-off de Bad Boys a connu une course difficile, après avoir été ignoré en tant que pilote NBC lors de la saison pilote 2018 avant d’être repris par Spectrum comme sa première série originale avant ses débuts en 2019. La saison 2 devait initialement sortir en juin, mais Charter Communications a pris la décision de dernière seconde de repousser sa première en raison des manifestations de Black Lives Matter qui se sont répandues dans le monde entier pour appeler à la fin de la brutalité policière et du racisme après la mort de George Floyd. en garde à vue.

L’émission a également été frappée par une tragédie en février 2019, lorsque les showrunners Brandon Sonnier et Brandon Margolis ont été blessés lors d’une scène de cascade de voiture, Sonnier exigeant que sa jambe soit amputée sous le genou. “Je ne sais pas s’il y a un mot assez gros pour décrire ce que ressentait toute la production, ce que tout le monde associé à la série se sentait, je ne sais pas si dire que c’était ‘déchirant’ ou ‘dévastateur’ suffit,” Union a déclaré à Variety après l’incident. “Je n’ai pas un mot. Avec tous mes diplômes de fantaisie, je n’ai pas un mot assez gros pour décrire ce que nous avons ressenti.”

Alba a ajouté que Sonnier est “résilient et inspirant”, le félicitant d’être une force si positive dans une période aussi difficile. “[But] vous traversez quelque chose qui ressemble à cela, vous voyez le type de famille et de communauté dont vous vous entourez, et lui et nous tous nous sommes vraiment réunis en tant que famille d’une manière que vous ne réalisez même pas jusqu’à ce que quelque chose comme ça se produise, ” Dit Alba. «Nous avons envoyé des SMS. Ils sont excités pour cette prochaine saison. Ils proposent déjà des choses différentes. Nous sécurisons notre équipage. Ils nous envoient des textos à ce sujet. Il utilise de nombreux émojis. Ouais, il est tellement résistant. “