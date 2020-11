UNE

Une organisation caritative londonienne a averti que les enfants défavorisés de la capitale sont confrontés au défi le plus difficile de leur vie et pense que le sport est la clé pour remédier au problème.

Il y a actuellement 800 000 enfants défavorisés à Londres, et Greenhouse Sports a averti que leur sort s’aggraverait en raison de la pandémie de Covid-19 et que leur nombre augmenterait.

Mais l’organisation caritative, soutenue par le patron de World Athletics, Seb Coe, est convaincue qu’elle peut cibler plus d’enfants que jamais.

Mardi, il a annoncé une relance sous le nom de Greenhouse Sports 2.0 visant à travailler avec les enfants dès leur plus jeune âge. Il travaille actuellement avec des enfants dans 50 écoles secondaires et deux écoles primaires à Pimlico.

La PDG Beatrice Butsana-Sita a déclaré: «Les six derniers mois ont été plus difficiles que n’importe quelle autre période de la vie des jeunes enfants. Ils avaient besoin d’aide hier. Nous avons donc agi rapidement pour lancer notre nouvelle offre qui a un impact sur la vie des enfants dès le premier jour.

(Sports de serre)

«On a l’impression que la pauvreté dans les zones urbaines comme Londres ne devrait pas exister, mais elle est en augmentation et je m’inquiète pour ces 800 000 enfants à Londres.

«Il y a plus de chances maintenant que les parents des enfants que nous rencontrons perdent leur emploi et cela aura un impact sur le bien-être mental des enfants, se réveillant en pensant« comment maman va-t-elle payer le petit déjeuner? La pauvreté va s’aggraver et nos enfants seront les plus touchés. »

Greenhouse Sports utilise le sport et le mentorat pour aider les jeunes, les enfants utilisant les services de l’organisme de bienfaisance surpassant d’un tiers leurs pairs en mathématiques et de 40% en anglais.

(Sports de serre)

Mais son PDG a déclaré que plus pourrait être fait. Elle a ajouté: «Nous travaillons dans 50 écoles secondaires mais il y en a 350 à Londres qui combattent nos critères avec le bon niveau de dépravation. Dans les écoles primaires, cela représente environ 1 200. »