Exclusif

Cela semblait être une éternité depuis le jour des élections, jusqu’au jour Joe Biden a été déclaré vainqueur projeté, et alors que les électeurs étaient stressés par les résultats, ils se sont tournés vers un vieil ami pour les aider à passer le temps … le vin.

TMZ a frappé certaines sociétés de vin et a demandé comment se sont déroulées les ventes depuis les élections, et la réponse retentissante a été … up, up, up !!!

Cellars Wine Club a signalé la plus forte augmentation des ventes par rapport à la semaine précédente à 113%, mais le président de la société a noté … que le fait de se diriger vers un temps plus frais a peut-être contribué à la hausse … avec l’anxiété électorale.

Wine Insiders dit avoir également vu une sérieuse augmentation des ventes cette semaine – une augmentation de 65% – et comme Cellars Wine Club … ses acheteurs commandaient des rouges plutôt que des blancs avec une marge de 3 contre 1.

Parmi les autres sociétés viticoles nationales signalant une augmentation de 40%, citons Acker et Shoe Crazy Wine. Un représentant d’Acker nous a dit que son augmentation était comparée à la même période en 2019, mais les affaires ont définitivement augmenté au cours des derniers jours … et les clients achetaient en moyenne 1 bouteille de plus par transaction que d’habitude.

Le représentant d’Acker a ajouté que ces pics ont été observés dans le passé “chaque fois qu’il y a une forme d’incertitude dans le monde”. Alors, élection 2020 … vérifiez!

Bien sûr, les Américains cherchant une bouteille de vin la semaine dernière correspondent à ce qu’ils commandaient le jour du scrutin – calories de confort et alcool.