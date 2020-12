Le style Baywatch! Jem Wolfie pose en maillot de bain rouge sur la plage | Instagram

Le beau modèle Jem Wolfie Elle ravit ses admirateurs sur les réseaux sociaux en portant un splendide maillot de bain une pièce rouge, très façon Baywatch, mais en lui donnant votre grande touche de sensualité comme elle le fait habituellement.

Une fois de plus, la fille de fitness Jem Wolfie a ravi ses millions de followers sur son compte Instagram officiel en posant devant la caméra d’un air vraiment phénoménal.

Nul doute que la jeune mannequin australienne fait sensation sur les réseaux sociaux pour avoir fusionné sa beauté avec ses grandes compétences.

Cette fois, nous allons vous parler d’une photographie qui, bien qu’elle ne soit pas récente, a fait sensation sur le réseau social Instagram, car je pose très style Baywatch au bord de la mer.

Sur la photo dont nous parlons, nous pouvons voir le beau modèle portant un Maillot de bain une pièce qui laisse très peu de place à l’imagination, car même si elle était d’une seule pièce, elle montrait beaucoup de peau, révélant sa belle silhouette stylisée alors qu’elle était à genoux en se tournant vers la caméra.

Où tout le monde se déplace-t-il lorsqu’il est autorisé? Si vous souhaitez visiter l’Australie, la meilleure période de l’année est de novembre à mars », a écrit Jem dans le post.

Comme prévu, cette publication a provoqué un grand émoi et des émotions sans fin chez les internautes et à ce jour, la photographie compte près de 100000 likes et des commentaires sans fin d’utilisateurs du célèbre réseau social. .

S’il te plait bouge. J’essaye de voir l’océan. “,” J’adorerais venir maintenant au printemps! “,” Sérieusement Yummie “,” Super belle femme “,” J’adorerais te voir en Australie, même si je dois être mis en quarantaine pendant que je te vois! !! “, étaient certains des commentaires.

Il est important de mentionner que Wolfie, qui est également mannequin et fan de fitness, partage constamment des vidéos dans lesquelles elle enseigne ses compétences en tant qu’excellente basketteuse et son grand don en musique.

Et c’est quelque chose que très peu de gens savent, c’est que Jem Wolfie aurait pu le faire en tant que basketteur sinon pour une blessure au genou subie à l’âge de 17 ans, lorsque malheureusement le ligament croisé antérieur et le ligament collatéral médial se sont cassés.

Cependant, maintenant, à 26 ans, il continue de pratiquer le sport du panier pour rester en forme, même si sa maîtrise du ballon et ses succès au tir sont tels que beaucoup les comparent à Stephen Curry, l’un des grands virtuoses. de la NBA.

En revanche, c’est sur le réseau social Instagram que Jem est actuellement une célébrité, avec plus de deux millions et demi d’abonnés en attente de ses vidéos, ses photographies et ses conseils sur la préparation physique et la nutrition.

Eh bien, Jem, qui est née à Perth et gagne sa vie en tant que mannequin, instructrice de fitness et experte en alimentation saine, captive complètement par son enthousiasme et son incroyable talent dans divers domaines.

En outre, Jem Elle a fait ses premiers pas en MMA, en haltérophilie et en natation, bien qu’elle soit bien connue surtout pour ses talents de version féminine de Curry.

Et comme si cela ne suffisait pas, elle a aussi des compétences dans le monde de la musique, ce qu’elle a fait connaître dans plusieurs de ses publications où elle ravit ses millions de fans avec des vidéos d’elle jouant des instruments, sans aucun doute cette belle fille est tout un cas de gentillesse et une femme complète qui connaît tous les domaines.

