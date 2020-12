Le styliste Harry Styles révèle sa liaison avec Louis Tomlinson | .

L’ancien styliste du chanteur britannique briserait la confidentialité de l’un de ceux qui était membre du groupe “La direction unique“, Harry Styles, après avoir révélé que l’artiste aurait une relation avec Luis Tomlinson.

Selon ce qui a été révélé par le styliste de la figure emblématique du boys band britannique populaire, le chanteur Harry Styles si j’avais eu une liaison avec Louis Tomlinson, ce qui confirmerait les rumeurs qui ont hanté à un moment donné l’interprète de “Adore You”

Cependant, l’ancienne créatrice d’images de la chanteuse a sa propre version qui, selon elle, diffère des détails qui ont été racontés sur le sujet.

Lou Teasdale, était à une époque le styliste du groupe pop le plus célèbre et le plus réussi de ces dernières années, il est resté avec eux pendant longtemps, afin d’en savoir plus sur les stars qui ont formé ce groupe populaire.

Tout au long de son mandat chez One Direction, Harry Stylles a pu partager la scène avec de grandes figures et collègues du terrain, dont Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne et même Louis Tomlinson lui-même.

Tomlinson, 28 ans, et le chanteur de “Sucre de pastèque«Ils étaient dans une relation, selon certaines rumeurs depuis longtemps, qui serait désormais soutenue par cette personne.

Qui est Luis Tomlinson?

“Louis William Tomlinson”, ou Louis Troy Austin comme son vrai nom l’indique est originaire de Doncaster, Royaume-Uni le 24 décembre 1991, il est un chanteur et compositeur britannique. Il a commencé sa carrière en tant que membre du boys band One Direction, auquel il a été intronisé après avoir auditionné pour The X Factor.

Le chanteur de 28 ans a été marié à Eleanor Calder de 2011 à 2015 et en 2017, ils ont repris leur relation, il est aussi le père d’un fils nommé Freddie Reign Tomlinson en 2016, résultat d’une romance éphémère avec Brianna Jungwirth.

Pour sa part, Luo Teasdale a également partagé d’autres détails sur la relation entre les deux dont il révèle qu’elle était toujours très réservée, apparemment, les deux ont fait très attention à ce que le personnel de travail ne le découvre pas et tous deux ont maintenu l’anonymat de leur relation dans tout. moment, comme il le souligne.

Il a également précisé que leur relation n’a jamais été un obstacle entre leur «amitié» et leurs intérêts financiers avec les autres membres du groupe.

Bien que la romance de Tomlinson avec une fille soit connue et que le rocker du millénaire soit aujourd’hui lié à diverses personnalités de l’industrie de la musique telles que Taylor Swift et Kendall Jenner, les réalisateurs ont toujours vu quelque chose de spécial entre ces deux artistes.

Apparemment, les fans n’auraient pas tort, d’après ce qui est maintenant sorti de Luo Teasdale elle-même, beaucoup de fans du groupe ont insisté sur le fait qu’il y avait un “feu” entre eux, c’est-à-dire beaucoup de chimie.

Après leur séparation qui a finalement eu lieu en 2016, chacun des membres a poursuivi sa carrière solo, Zayn Malik a été le premier à se séparer du groupe composé de Harry Styles, Luis Tomlinson, Niall Horan et Liam Payne.

L’annonce par les membres a laissé d’innombrables légions de fans sous le choc après l’annonce que le «boyband» prendrait une pause pour continuer ensemble.

Dans le cas de Luis Tomlinson, il s’est également lancé en tant que soliste après avoir appartenu au phénomène pop, mais sa carrière solo a été plus réservée.

Au contraire, Harry Styles est devenu l’un des solistes masculins les plus réussis et les plus acclamés du grand public. Son deuxième album studio, «Fine Line», a réussi à se positionner comme l’un des plus populaires, ce qui l’a conduit à ajouter plus de 5 millions d’exemplaires vendus dans le monde, et il est également l’une des prochaines figures nominées aux Grammy Awards dans trois catégories. .