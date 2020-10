La dernière sensation de Netflix est le véritable documentaire policier American Murder: The Family Next Door, qui raconte l’histoire du meurtre par Chris Watts de sa femme et de ses deux filles. L’affaire est unique dans sa sauvagerie, même dans le genre du vrai crime de plus en plus encombré. Même après l’avoir regardé, de nombreux fans creusent plus profondément dans le vif du sujet.

Chris Watts a finalement avoué avoir tué sa femme, Shanann Cathryn Watts et leurs deux filles, Bella, 4 ans, et Celeste, 3 ans, le matin du 13 août 2018. Le documentaire était composé d’images d’archives compilées, y compris celles de Shanann. publications prolifiques sur les réseaux sociaux, bandes d’interrogatoire de la police et enregistrements de caméras corporelles. Cela a rendu American Murder: The Family Next Door unique en raison de sa concentration sur les victimes plutôt que sur le tueur, car Shanann enregistrait si souvent ses enfants et elle-même. Pourtant, il y a beaucoup à savoir sur Chris Watts pour comprendre ses crimes.

The Family Next Door reste dans la liste “Top 10 des films aux États-Unis” de Netflix au moment de la rédaction de cet article, trois semaines après sa sortie. Le succès du documentaire est en partie dû à une recrudescence de la popularité du vrai crime et au caractère impensable de ces crimes. De nombreux téléspectateurs qui discutent du film sur les réseaux sociaux sont préoccupés par la capacité de Chris Watts à mentir à propos d’un acte si horrible qu’il est difficile à comprendre.

Même ainsi, il est difficile pour les téléspectateurs de détourner le regard. Voici ce que vous devez savoir sur Chris et son affaire de meurtre.

Histoire d’origine

(Photo: avec l’aimable autorisation de Netflix / 2020)

Chris Watts est né et a grandi en Caroline du Nord, selon les archives publiques obtenues par Heavy. Il est né en 1985, il avait donc environ 25 ans lorsqu’il a rencontré Shanann pour la première fois. Shanann est née à Passaic, New Jersey, mais avait de la famille en Caroline du Nord et y a passé une grande partie de sa vie. Les deux se sont mariés dans le comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord en novembre 2012, et ils ont déménagé à Frederick, dans le Colorado, l’année suivante. Shanann a souvent parlé de leur rencontre mignonne dans ses publications sur les réseaux sociaux.

“Il y a 7 ans je suis tombé amoureux de toi, il y a 5 ans j’ai épousé mon meilleur ami, mon âme sœur, je t’ai épousé !! Chris ce sont les meilleures années de ma vie! Notre amour grandit juste chaque jour! Nous en avons deux belles petites filles qui nous appellent maman et papa! ” elle a écrit sur Facebook en 2017. «Nous avons vendu une maison, déménagé dans le Colorado il y a 5 ans et construit une maison pour notre famille! Vous faites de moi une meilleure personne, vous croyez en moi, nous avons des rêves et des objectifs ensemble, vous me comprenez, tu me supportes! je t’aime plus que les mots ne peuvent dire et Dieu t’a placé dans ma vie au bon moment! Je ne pourrais pas imaginer la vie sans toi! “

Père ‘Doting’

(Photo: Shanann Watts / Netflix / 2020)

Des voisins du Colorado et de la Caroline du Sud ont déclaré aux journalistes que Chris était un père exemplaire, ce qui le rend d’autant plus choquant lorsqu’il a avoué avoir assassiné sa famille. Le voisin Mike Hendrickson a déclaré à 9News: “Elle [Shanann] emmenait les enfants à la piscine et [Chris] les prendrait toujours dans un petit chariot. Nous avons toujours été impressionnés par son amour pour eux et à quel point il semblait les aimer. “

«Ça ne sent juste pas bon pour moi,» continua-t-il. “C’est juste mon opinion … quelque chose ne va pas et ça m’inquiète. Mon Dieu, je veux voir cette famille reconstituée … [for] c’est à résoudre et c’est juste un mauvais rêve pour cette pauvre famille. “

«Si quoi que ce soit, elle a juste dégagé une ambiance d’être heureuse, réussie – elle est belle – rien ne semblait faux», a ajouté une autre voisine, Ann Watt.

Luttes financières

(Photo: Shanann Watts / Netflix / 2020)

Pourtant, tout n’était pas parfait dans les coulisses de la famille Watts. Selon un rapport de CBS News, Chris et Shanann ont conjointement déposé le bilan en juin 2015. Ils avaient près d’un demi-million de dollars de dettes et ils règlent l’affaire rapidement, en octobre 2015. Peu de temps après, Shanann est devenu complètement dédiée à son travail avec une société de marketing à plusieurs niveaux, laissant derrière elle un travail plus conventionnel dans un hôpital pour enfants.

Pendant tout ce temps, semble-t-il, Chris a travaillé pour Anadarko Petroleum. Il a finalement quitté l’entreprise, même s’il n’était pas clair s’il avait démissionné ou s’il avait été congédié, et si son départ était ou non lié à l’affaire du meurtre. Anadarko a publié une déclaration publique lorsque l’affaire a été rendue publique.

“Nous sommes navrés par cela, et nos pensées et nos prières vont aux êtres chers et aux amis de la famille Watts. Nous continuerons à soutenir les forces de l’ordre dans son enquête”, lit-on.

Mari solidaire

Shanann a utilisé les médias sociaux pour un mélange inséparable de mises à jour personnelles et professionnelles, faisant la promotion de son travail avec Le-Vel et ses produits de bien-être de la marque Thrive avec une anecdote personnelle. Dans ceux-ci, elle a souvent décrit Chris comme un mari et un père apparemment parfait. Elle a souvent publié des photos d’elle-même et de Chris assis côte à côte, souriant et utilisant les produits Thrive ensemble.

En mai 2018, Shanann a été présentée dans Strive, un magazine d’entreprise destiné aux promoteurs de la marque Thrive comme elle. Là, elle a dit que son emploi précédent dans un hôpital pour enfants faisait d’elle une «gardienne pour tout le monde», ce qui impliquait que cela s’étendait également à sa vie familiale avec deux filles. Cependant, elle a également félicité Chris ici, soulignant à quel point il soutenait son passage à Thrive.

«Au cinquième jour, mon mari a remarqué que j’étais de meilleure humeur», a déclaré Shanann à propos de son nouvel emploi. “Je ne dormais que rarement, mais ma passion de vouloir plus pour mes enfants était plus forte que toute autre chose … J’apprécie simplement le pur bonheur d’être avec ma famille. J’ai la patience d’être aussi joyeuse, restée à la maison. maman que mes enfants méritent. “

Temps libre

(Photo: Shanann Watts / Netflix / 2020)

Pourtant, le temps que Shanann et Chris passaient séparément avant sa disparition était suspect. Selon sa page Facebook, elle et ses filles ont passé six semaines loin de Frederick, rendant visite à de la famille sans Chris. Ils sont rentrés chez eux le 7 août, puis Shanann est repartie pour un voyage de travail le 10 août. Elle est rentrée chez elle tard dans la nuit du 12 août et le 13 août, elle a disparu.

Dans le même temps, Watts a reconnu qu’il avait une liaison et que sa femme en était furieuse. Cela faisait initialement partie de son alibi, même si cela n’a fait qu’accroître les soupçons à son égard.

Diapositive 6

Une chose qui a choqué les téléspectateurs de American Murder: The Family Next Door, ce sont les nombreux appels émotionnels de Chris à la télévision et aux interviews avant qu’il ne confesse les meurtres de sa famille. Dans une apparition sur The TODAY Show, il a déclaré: “Je n’ai pas l’impression que c’est même réel en ce moment. C’est comme un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller. Sachant qu’ils pourraient avoir des ennuis, c’est bouleversant.”

“Quand je suis rentré à la maison et que je suis entré dans la maison, rien. Disparu”, a-t-il déclaré dans une autre interview avec KMGH-TV. “Il n’y avait rien ici. Mes enfants sont ma vie. Je veux dire, ces sourires illuminent ma vie.”

Chris Watts, maintenant accusé d’avoir tué sa femme et ses enfants, a utilisé ces mots pour décrire ses filles mardi (jour avant son arrestation). # 9news pic.twitter.com/b0pUHOobOZ – Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) 16 août 2018

Chris a déclaré à Fox News: “Ce n’est pas quelque chose que je pourrais jamais imaginer de ma vie, et je n’ai aucune envie de savoir où elle est. Elle a dit qu’elle se rendait chez une amie avec les enfants et c’est la dernière chose que j’ai entendue. , et c’était tout. C’était très vague. “

«J’espère juste en ce moment qu’elle est dans un endroit sûr», a-t-il déclaré à propos de Shanann dans une interview avec 9News.

“Comme, cette maison n’est pas la même. La nuit dernière a été traumatisante. La nuit dernière était – je ne peux pas vraiment rester dans cette maison avec personne ici.”

Plea Deal et détermination de la peine

(Photo: avec l’aimable autorisation de Netflix / 2020)

Malgré le spectacle surprenant qu’il a présenté aux médias, Chris n’a pas tardé à être arrêté. Après la disparition de sa femme le 13 août, Chris a été arrêté le 15 août. La police a déclaré que Chris avait échoué à un test polygraphique, puis avait avoué le meurtre de Shanann. Chris a affirmé que c’était Shanann qui avait tué leurs filles, mais il avait été accusé de leur mort à la place. Il a également été accusé d’interruption illégale de grossesse depuis que Shanann était enceinte de 15 semaines avec leur fils, Nico.

Viralité Netflix

(Photo: avec l’aimable autorisation de Netflix / 2020)

L’affaire Watts est brutale et choquante à bien des niveaux, mais on ne peut nier qu’elle est engageante, comme le montrent les données Netflix. Le film a passé une semaine complète en tête de la liste des 10 meilleurs quotidiens de Netflix, selon un rapport de Forbes. Il a battu non seulement d’autres documentaires, mais aussi des films à succès pour sa popularité au mois d’octobre, prouvant que la véritable fixation du crime est là pour rester. American Murder: The Family Next Door est maintenant en streaming sur Netflix.

