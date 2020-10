Nintendo a annoncé que son premier parc à thème ouvrirait tardivement à Universal Studios Japan à Osaka au printemps prochain. Super Nintendo World devait initialement ouvrir avant les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, mais la date a été repoussée avec les Jeux eux-mêmes en raison de la pandémie COVID-19.

Par ailleurs, Nintendo ouvrira également un café à thème et un magasin dans le quartier hollywoodien d’Universal Studio Japan la semaine prochaine. Voici à quoi ils ressembleront à l’extérieur et à l’intérieur:

Voici quelques-uns des éléments que vous trouverez sur le menu du café, y compris des sandwichs aux crêpes sur le thème de Mario et Luigi, une boisson Super Mushroom dans une bouteille tropicale et des sodas à la crème de fruits à la moustache:

Et voici une partie de la marchandise en vente au magasin, y compris un t-shirt, une pochette et un coussin:

Le café et le magasin seront ouverts à partir du 16 octobre.

Super Nintendo World est la dernière et la plus grande tentative de Nintendo de licence de son IP au-delà des jeux vidéo. Le parc utilisera des bracelets intelligents qui s’associent à une application mobile et permettront aux visiteurs de participer à un méta-jeu de collecte de pièces, tandis qu’il y aura également des attractions traditionnelles – oui, y compris une balade en Mario Kart. Universal Studios et Nintendo prévoient d’ouvrir à l’avenir des zones similaires dans les parcs d’Orlando, d’Hollywood et de Singapour.