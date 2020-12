Le bronzage éblouissant de Jennifer Lopez posant depuis son yacht | INSTAGRAM

La belle Jennifer Lopez balaie Instagram avec une photo vêtue d’un maillot de bain blanc coquin assorti à un splendide kimono jaune, sans aucun doute, un look parfait pour mettre en valeur le beau ton bondé de sa peau, en plus de montrer fièrement l’excellent travail qu’elle a accompli dans la salle de gym avec ses impressionnantes cuisses énormes.

La belle artiste de plus de 5 décennies, est l’une des stars les plus converties, non pas parce qu’elle tombe souvent dans des scandales, mais parce qu’elle est totalement considérée comme une icône de la mode grâce au style qu’elle regarde toujours dans ses clichés. De plus, c’est vraiment une image du pouvoir féminin et l’une des voix de Hollywood le plus écouté depuis le début, et cette fois, il nous a encore une fois laissé sans voix avec la photo susmentionnée qu’il a publiée à partir de son profil officiel sur le réseau social.

Au moment où la photo en question a été partagée, on sait que la chanteuse voyageait le long des côtes les plus exclusives des Caraïbes, cependant, elle a décidé de les quitter pour se rendre dans un endroit paradisiaque de la Côte d’Azur, Saint Tropez, c’était la destination visitée par la belle JLO à l’été de l’année dernière.

Et elle l’a fait sur un yacht de luxe, qui se vantant de sa silhouette spectaculaire avec elle alors juste d’avoir 50 ans, Jennifer a posé avec un maillot de bain blanc avec le message “Forever Young” de Nikki Beach x ViX Paula Hermanny et un kimono moutarde sur Un trampoline, d’autres, évidemment il ne pouvait pas manquer l’occasion de montrer l’excellent travail qu’il a réalisé au fil des années dans la salle de sport, avec ses routines intenses de jambes et de fessiers au quotidien, puis de tout donner dans sa chorégraphie spectaculaire lors de ses concerts.

Dans l’image, Jennifer se rend à la caméra et montre son meilleur visage, mais surtout son meilleur angle pour montrer parfaitement sa silhouette qui est tout simplement spectaculaire, elle a vraiment l’air beaucoup mieux que de nombreuses autres célébrités et, le plus est que la beauté de le joli JLO est tout à fait naturel et créé dans la salle de sport et bien sûr dans la cuisine.

De plus, juste à ce moment-là, son dernier film, «Hustlers», était sur le point de sortir, dans lequel elle joue une strip-teaseuse, afin que nous puissions la voir se sentir très sûre d’elle lorsqu’elle pose de différentes manières, exhibant fièrement et en vain son corps musclé. figure.

Tout est le résultat de l’effort physique fait lors de l’entraînement, et c’est vraiment que JLO n’arrête pas de s’entraîner en vacances, car il s’avère que juste avant de prendre cette photo qui a fini par donner une aura très inhabituelle, on a pu voir l’artiste s’entraîner en le gymnase qui comprend le navire sur lequel il voyageait à l’époque.

Et, on ne peut pas ignorer le pouvoir de l’incroyable bronzage dû à son effet sur le bronzage naturel de sa peau, en créant un contraste visuel très flatteur entre la couleur bronzée de la peau de l’artiste et la couleur blanche de son maillot de bain séduisant, quelque chose que nous pourrions voir beaucoup dans les messages d’été de nombreuses célébrités de renommée internationale.

Complétant sa tenue estivale avec une paire de lunettes noires carrées, une paire de boucles d’oreilles en or et un chignon haut, la rendant belle et confortable tout en profitant des rayons du soleil dans le confort d’une motomarine.

Sans aucun doute, ses millions de fans sur Instagram étaient plus que satisfaits de l’image partagée par la chanteuse.