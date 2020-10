La National Association of Letter Carriers, un syndicat représentant près de 300000 postiers actifs et retraités du US Postal Service, a approuvé le candidat démocrate à la présidence Joe Biden et sa candidature, le sénateur de Californie Kamala Harris, en août. L’annonce a été diffusée sur Twitter près de deux mois plus tard, alors que le vendredi 9 octobre marquait la Journée mondiale de la poste. L’approbation du ticket démocrate par la NALC est intervenue au cours d’un été d’inquiétudes quant à l’avenir de l’USPS et à sa capacité à livrer des bulletins de vote par correspondance à temps pendant la pandémie de coronavirus.

Le président du NALC, Fredric Rolando, a qualifié Biden de “farouche allié et défenseur” de l’USPS et de ses employés. “L’approbation et notre soutien de NALC se résument au soutien inébranlable de Joe à notre égard et à son dévouement inébranlable à l’amélioration de la vie de tous les travailleurs de cette grande nation”, a écrit Rolando le 18 août. «maintenir un USPS sain et financièrement stable» tout en siégeant au comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales au Sénat. Elle “a toujours agi pour s’assurer que ceux qui sont nommés pour diriger le service postal soient tenus au plus haut niveau”, a-t-il écrit.

Le conseil exécutif du syndicat a approuvé Biden et Harris après un sondage auprès des membres et une discussion avec l’ancien vice-président. La décision était également basée sur “ce que nous avons vu de l’administration actuelle en ce qui concerne le service postal”, a écrit Rolando, faisant référence aux actions controversées de l’administration Trump avec la poste. Le syndicat a critiqué Trump pour avoir refusé de “fournir le soulagement financier nécessaire qui renforcerait l’agence pendant” la pandémie de coronavirus.

“Le service postal ne doit pas être autorisé à échouer”, a écrit Rolando. «Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider le service postal à prospérer, non seulement pour les hommes et les femmes du service postal, mais pour les communautés et les entreprises que nous servons pendant cette période critique. Pour ces raisons, NALC est fière de soutenir Vice Le président Biden et le sénateur Harris en novembre et au-delà. “

Les démocrates du Congrès ont poussé à fournir 25 milliards de dollars de financement à l’USPS dans ses précédentes propositions de plan de relance. Le président Donald Trump s’y est opposé. Plus tôt ce mois-ci, la Chambre a adopté une autre proposition de plan de relance des coronavirus, qui comprend 15 milliards de dollars pour aider le bureau de poste à couvrir les dépenses liées au COVID et à supprimer les conditions du prêt de 10 milliards de dollars approuvé dans la loi CARES en mars. Il est peu probable que le nouveau projet de loi de la Chambre soit adopté au Sénat, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu’il était peu probable qu’un nouvel accord de relance soit conclu avant les élections.