UNE

Le syndicat enseignant a exhorté le gouvernement à retarder la réouverture des écoles dans les zones soumises aux restrictions les plus strictes contre les coronavirus, au milieu des craintes que la nouvelle souche soit plus contagieuse pour les enfants.

Des responsables de Downing Street et du ministère de l’Éducation devaient discuter de la question lundi au milieu des préoccupations concernant la propagation d’une nouvelle souche de coronavirus, mais le syndicat enseignant NASWUT a exigé de nouvelles mesures en matière de sécurité scolaire.

Le Dr Patrick Roach, secrétaire général de la NASUWT, a écrit au secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson pour demander que les écoles passent à l’apprentissage à distance pour tous les élèves, à l’exception de ceux jugés vulnérables ou des enfants de travailleurs clés, dans les zones les plus élevées.

Le syndicat demande également au gouvernement de publier de nouvelles directives de sécurité à la lumière de la nouvelle variante du Covid-19, d’introduire des masques faciaux obligatoires dans les écoles et de donner au personnel un accès prioritaire au vaccin.

Plus tôt lundi, M. Gove a déclaré que les ministres étaient convaincus que les élèves du primaire et les élèves de 11e et 13e année en Angleterre seraient en mesure de rentrer dans la première semaine de janvier, les autres revenant plus tard dans le mois.

Il a déclaré à l’émission BBC Radio 4 Today: «Nous parlons aux enseignants et aux chefs d’établissement afin de nous assurer que nous pouvons livrer efficacement. Mais nous savons tous qu’il y a des compromis.

«En tant que pays, nous avons décidé – et je pense que c’est la bonne chose à faire – de donner la priorité aux enfants qui retournent à l’école.

«Mais nous avons une nouvelle souche et c’est aussi le cas que nous avons également eu, quoique de manière très limitée, le mixage de Noël, nous devons donc rester vigilants.

«Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de remettre les écoles en bon état. Notre plan et notre calendrier sont là, et nous travaillons avec les enseignants pour le mettre en œuvre.

Il a également déclaré à Sky News: «Nous surveillons toujours les choses, mais les enseignants et les directeurs ont travaillé incroyablement dur pendant la période de Noël depuis la séparation des écoles afin de se préparer à un nouveau régime de test – les tests communautaires – afin de s’assurer que les enfants et nous sommes tous plus en sécurité.

Les scientifiques ont suggéré que la souche de coronavirus muté pourrait infecter plus facilement les enfants.

L’Union nationale de l’éducation a précédemment déclaré que le gouvernement devrait autoriser les écoles à déplacer les classes en ligne pour la plupart des élèves pendant une quinzaine de jours en janvier pour permettre aux cas de Covid-19 de chuter.

Sir Jeremy Farrar, membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a déclaré que les arguments en faveur de la réouverture des écoles en janvier étaient «très finement équilibrés».

en relation

«Je pense que les prochaines semaines, en janvier, seront extrêmement difficiles dans tout le pays», a déclaré aujourd’hui Sir Jeremy, directeur du Wellcome Trust.

«Mon point de vue personnel est certainement que l’ouverture des écoles est une priorité absolue. Mais la société – et finalement c’est une décision politique – devra trouver un équilibre entre le maintien des écoles ouvertes, si cela est possible, avec par conséquent la fermeture d’autres parties de la société.

«Ce sera un compromis entre l’un ou l’autre. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas ouvrir toute la société, ouvrir des écoles, poursuivre des études et des universités, et maintenir R en dessous de 1 avec cette variante. “

La secrétaire à l’éducation fantôme du Labour, Kate Green, a déclaré: «Le parti travailliste a clairement indiqué que maintenir les élèves à l’apprentissage devrait être une priorité nationale, mais une litanie d’échecs du gouvernement, du manque de financement pour les mesures de sécurité à l’annonce retardée et chaotique de tests de masse, est mettre en danger l’éducation des jeunes.

«Il est temps pour le premier ministre de se saisir de la situation et de faire preuve de leadership.

«Le pays a besoin de l’entendre aujourd’hui, aux côtés du médecin-chef et du conseiller scientifique en chef, sur les preuves de la propagation du virus, sur la manière dont il prévoit de minimiser les perturbations dans l’éducation et sur une stratégie claire pour les écoles et les collèges qui bénéficie du soutien. des parents, des élèves et du personnel. »

PA Media a contribué à cet article