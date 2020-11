E

Le système à trois niveaux de restriction des coronavirus du pays devra être «renforcé» pour permettre au pays de passer les mois d’hiver, a averti un conseiller de Public Health England.

Le système a vu des zones classées dans différentes catégories étiquetées à risque moyen, élevé ou très élevé, le niveau moyen étant également appelé niveau 1, élevé comme niveau 2 et très élevé comme niveau 3.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse à Downing Street que le gouvernement espère que le verrouillage national sera remplacé le 2 décembre par un système à plusieurs niveaux «similaire à ce que nous avions auparavant».

Mais le Dr Susan Hopkins, épidémiologiste, a déclaré que les restrictions relatives aux coronavirus de niveau 1 avaient «peu d’effet», tandis que l’impact du niveau 2 variait selon les endroits.

«Nous avons reconnu que la hiérarchisation du pays a eu un effet différent dans chaque domaine», a déclaré le Dr Hopkins, un directeur de PHE qui conseille la réponse du gouvernement au coronavirus.

«Le niveau 3, et en particulier le niveau 3 plus dans le Nord, a eu un effet sur la réduction du nombre de cas dans le Nord-Ouest et nous pouvons voir le nombre de cas en baisse dans le Nord-Ouest maintenant.

«Le niveau 2 semble tenir dans certaines régions et pas très bien dans d’autres, et cela dépend donc vraiment de la rapidité de la transmission et de la façon dont les individus de la population suivent ces conseils.

«Nous voyons très peu d’effet du niveau 1 et je pense que lorsque nous verrons quels niveaux pourraient être là à l’avenir, nous devrons penser à les renforcer afin de nous permettre de traverser les mois d’hiver jusqu’à ce que le vaccin soit disponible pour tout le monde. ”

M. Hancock a déclaré qu’il était trop tôt pour connaître l’impact du deuxième verrouillage en Angleterre sur les cas de coronavirus, mais il espère que les mesures pourront être assouplies le 2 décembre.

Il a déclaré lors de la conférence de presse: «Il est trop tôt pour nous de savoir quel sera le nombre de cas au moment où nous arrivons à la fin du verrouillage actuel.

«Pour le moment, la plupart des tests que nous recevons, et la plupart des cas positifs, datent de l’époque du verrouillage, donc nous n’avons pas encore vu dans les données – et il est trop tôt pour s’attendre à voir dans les données – l’impact du deuxième verrouillage.

«Mais nous espérons absolument pouvoir remplacer le verrouillage national par un système à plusieurs niveaux similaire à ce que nous avions auparavant.

Lors d’une réunion d’information lundi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes: «Nous nous engageons à définir la semaine prochaine ce que sera le régime de remplacement et ce sera un retour à l’approche localisée et nous travaillons activement sur ces plans à la moment.”

Reportage supplémentaire de PA Media.