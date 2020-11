UNE

s l’un des joueurs de cricket les plus divertissants et les plus intelligents sur le plan émotionnel d’Angleterre, Mark Wood nous parle un peu de ce qui s’est avéré une carrière compliquée et captivante.

Récemment, Wood a déclaré à Steve Harmison de talkSPORT, également un anglais rapide d’Ashington, qu’il était sur le point de se lancer dans le cricket pour des problèmes de blessures qui ont conduit à des batailles de santé mentale.

Il a également admis qu’il avait envisagé la vie plus simple d’un spécialiste de la boule blanche.

Ainsi, mardi, s’exprimant lors du lancement de # Funds4Runs, de l’initiative de la BCE et de LV = General Insurance visant à soutenir le jeu récréatif à l’époque de Covid, Wood a répondu avec diligence aux questions sur son souhait de jouer au cricket Test, avec un œil particulier sur le voyage en Australie l’année prochaine.

Le fait qu’il s’agisse d’une ligne de questionnement parfaitement valable rappelait que l’Angleterre avait mal géré l’une de ses marchandises les plus précieuses et les plus vulnérables au cours d’une année où elle pourrait vraiment avoir besoin de lui.

Le mois dernier, l’Angleterre n’a donné à Wood un contrat de balle blanche que lorsqu’elle a annoncé sa liste pour les 12 prochains mois.

Il aurait sûrement dû recevoir un contrat de test, qui est considérablement plus lucratif et aurait aidé à éviter les idées d’emballage dans les formulaires plus longs.

Le bilan global du test de Wood reste stable plutôt que spectaculaire, avec une moyenne de 32.

Mais il est très rare dans les cercles de bowling anglais dans la mesure où son bilan à l’étranger (moyenne 20,7), est considérablement meilleur qu’à la maison (44,9). Il n’a joué qu’un seul test cet été et a joué modestement.

Une combinaison de malchance (le voyage voyou de Jofra Archer à Hove a probablement coûté un test à Wood) et la bonne forme de Stuart Broad et Chris Woakes, signifiait qu’il passait cinq matchs consécutifs à transporter des boissons.

C’est assez frustrant dans le meilleur des cas, et à l’intérieur d’une bulle biologique loin de votre femme et de votre jeune fils n’est certainement pas le meilleur des cas. En Angleterre, avec une balle Dukes, le rythme extrême proposé par Wood n’est pas toujours la réponse.

À l’étranger, ce point de différence est plus précieux. Ses trois dernières apparitions hors de chez lui prouvent que: à Sainte-Lucie, Port Elizabeth et Johannesburg, Wood était féroce, ramassant 18 guichets à 14 ans.

C’était un bowling anglais aussi effrayant que la plupart se souviennent. Le genre de bowling qui, bien que pas toujours nécessaire à la maison, pourrait être plutôt pratique l’année prochaine – sur des terrains plats en Asie après Noël, puis à terre pour les Ashes, sans parler d’une Coupe du monde T20.

Le rythme élevé a été à la mode dans l’IPL en cours, avec Archer, Kagiso Rabada et Anrich Nortje puissants.

On pourrait donc penser que Wood – avec ses compétences rares et sa confiance et son corps fragiles – serait l’un des joueurs de cricket, aux côtés d’Archer et de Ben Stokes, l’Angleterre voudrait le plus s’occuper dans les mois à venir.

Une autre blessure cette fois l’an prochain serait un coup fatal. Au lieu de le serrer contre lui, l’Angleterre a choisi de ne lui donner qu’un contrat de balle blanche. Vous ne pouvez pas lui reprocher de se sentir aussi bouleversé et snobé que lui.

Vous ne pouvez pas lui reprocher de chercher à gagner des revenus sur le circuit de franchise ou d’envisager une retraite à la balle rouge.

L’exemple de Wood renforce le sentiment que le système de contrat des hommes en Angleterre ne fonctionne pas tout à fait actuellement. Cette fois, 12 contrats ont été attribués pour le cricket d’essai et 12 – considérablement moins lucratifs – pour le cricket à boule blanche.

19 joueurs ont reçu des offres, dont cinq ont obtenu les deux. Tous les 19 sont retirés de la masse salariale de leur comté et payés par l’Angleterre.

En outre, il y avait quatre autres «contrats d’augmentation», qui complètent les accords de comté. Il en va de même pour les contrats de développement de trois rythmes de bowling. C’est un total de 26 joueurs sur une sorte de contrat masculin anglais.

Il y a tellement de questions qui en découlent. Pourquoi, alors que l’Angleterre est explicite sur le fait que le cricket T20 compte plus que les ODI en ce moment, Joe Root et Chris Woakes – qui ont déjà des accords de test – obtiennent-ils des accords de balle blanche, mais les spécialistes de T20 Dawid Malan et Chris Jordan doivent se contenter de incréments?

Pourquoi Sam Curran devrait-il gagner plus du double de ce que fait Wood, alors qu’ils sont tous deux impliqués dans les trois formats à un degré plus stupide?

Une voie plus judicieuse serait sûrement d’ignorer les lignes de format et de distribuer, disons, 22 à 24 contrats avec l’Angleterre, en utilisant le même pool d’argent.

Avoir un moyen de déterminer la valeur du contrat de chaque joueur (la centralité du test peut être priorisée ici) avec Stokes tout formatage sur les offres les plus lucratives, glissant vers un spécialiste du format court comme Jordan, gagnant le moins. Wood et Curran finiraient tous les deux quelque part au milieu.

De cette façon, Jonny Bairstow en 2020 ou Moeen Ali en 2019 n’auraient rien «perdu» – comme ce fut le récit lorsqu’ils ont été retirés de la liste de test – ils auraient simplement fait changer la valeur de leurs offres, en privé.

Le bois est le genre de joueur de cricket que l’Angleterre ne produit pas trop souvent. Plus vous l’écoutez parler, plus le sentiment devient fort qu’il est grand temps qu’ils s’occupent de lui.