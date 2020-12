L

Le chancelier de l’ord Robert Buckland a déclaré aux députés qu’il pensait qu’ils «tournaient le coin» dans la crise de la justice en cas de pandémie, mais a averti que la distanciation sociale dans les tribunaux pourrait durer jusqu’en juin de l’année prochaine.

Le système judiciaire a été plongé dans la crise par Covid-19, luttant contre un arriéré croissant d’affaires dans les palais de justice nécessitant des mises à niveau et mal équipés pour la distanciation sociale.

Donnant des preuves aux députés, M. Buckland a salué le travail du personnel des tribunaux pour maintenir les tribunaux à travers la pandémie et contribuer à les adapter aux conditions de sécurité de Covid.

«J’ai pu observer dans cette pandémie un réel sens de l’initiative pris par les membres du personnel et le personnel judiciaire expérimenté pour aider à concevoir des espaces de travail sûrs, en regardant les salles d’audience avec un œil formé et expérimenté pour aider à ce qui fonctionne du point de vue du personnel. vue », dit-il.

Le ministre a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le personnel des tribunaux, les juges, les avocats et les jurés aient un accès prioritaire au vaccin Covid, et les services administratifs des tribunaux prévoient de futures audiences sur «l’hypothèse raisonnable» de distanciation sociale jusqu’en juin de l’année prochaine.

L’arriéré des tribunaux de la Couronne était de près de 40000 avant Covid-19 et a augmenté régulièrement au cours des neuf derniers mois pour atteindre plus de 51000 grâce à la fermeture des procès devant jury et à la limitation du nombre d’affaires pouvant être entendues.

Plus de 250 salles d’audience en Angleterre et au Pays de Galles ont maintenant été rendues sûres pour les procès devant jury, mais une évaluation interne du ministère de la Justice a averti que l’arriéré pourrait ne pas revenir aux niveaux d’avant Covid avant mars 2023.

(

Robert Buckland espère que l’arriéré des tribunaux de la Couronne pourra commencer à être traité l’année prochaine

/ PA)

M. Buckland a déclaré que cette évaluation avait été établie avant l’examen complet des dépenses de la semaine dernière, qui a permis de dégager 275 millions de livres sterling pour aider à lutter contre la crise de la justice, ainsi que 105 millions de livres sterling pour l’entretien des palais de justice.

Le ministre a reconnu que l’entretien des bâtiments des tribunaux avait été négligé, mais a déclaré au Comité spécial de la justice: «J’espère vraiment que le message que j’envoie au personnel des tribunaux est qu’ils sont importants, qu’ils fournissent un service public vital et que nous voulons travailler dans un environnement sûr, fonctionnel, propre et bien entretenu. »

Exprimant l’espoir que l’arriéré des tribunaux de la Couronne pourrait être ramené à des niveaux acceptables avant Pâques 2023, M. Buckland a déclaré: «Je ne prétends pas que nous avons totalement tourné le coin et résolu tous les problèmes, mais nous nous engageons dans ce virage.

«J’espère et je crois que nous pouvons maintenant commencer à faire cela dans l’année à venir et voir la proportion des procès être réduite.»

Pendant ce temps, le secrétaire à la Justice fait face à une forte opposition à l’extension des heures d’ouverture des tribunaux de la Couronne au cours des quatre prochains mois.

La mesure – les heures d’ouverture de Covid – verrait les heures de séance prolongées de 9 h à 18 h, avec des séances du matin et de l’après-midi accueillant deux procès différents dans les mêmes salles d’audience.

Un pilote du HM Courts and Tribunal Service (HMCTS) a estimé que les heures d’ouverture de Covid «pourraient disposer de 40 procès supplémentaires sur une période de quatre semaines», les procès plus courts étant plus adaptés au nouveau système.

Cependant, la Criminal Bar Association (CBA) s’oppose à la politique, craignant qu’elle n’ouvre la porte à des heures prolongées permanentes et insistant sur le fait que la politique est discriminatoire à l’égard des femmes.

L’ABC a déclaré qu’une enquête auprès de femmes avocates avait révélé qu’une majorité devrait refuser de travailler pendant des heures d’ouverture prolongées et envisagerait de quitter la profession.

«Nous avons maintenu le système ensemble pendant Covid-19, nous avons mis notre santé en danger pour faire de notre mieux pour le système que nous croyons», a déclaré l’ABC. «Nous ne nous laisserons pas profiter.

«Le Barreau criminel fait une hémorragie de femmes talentueuses. Ce schéma en éloignera davantage. Cela dissuadera les jeunes de se joindre à eux.

La présidente du Conseil du Barreau, Amanda Pinto QC, a également averti: «Si nous ne gardons pas et ne nourrissons pas les femmes tout au long de leur carrière au point où elles peuvent devenir QC mais aussi où elles deviennent des juges potentiels de l’avenir, alors le pouvoir judiciaire pas changer. Et pour le moment, la représentation des femmes dans le système judiciaire est très faible. »

Dans son document de consultation, le HMCTS suggère que les avocats peuvent demander à retirer un procès du régime des heures prolongées si cela causerait des problèmes, et il dit que le projet serait «limité dans le temps» avec un examen en avril de l’année prochaine.

Une décision doit être prise après la clôture de la consultation le 10 décembre.