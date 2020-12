Le talent caché de Chris Evans qui a impressionné et est tombé amoureux d’Internet | .

Le charme irrésistible de Chris Evans va bien au-delà de ses personnages, même s’il est vrai qu’en plus de 15 ans de carrière il a eu amplement le temps de voler le cœur de ses fans et, accessoirement, se faire une place parmi les acteurs les plus populaires. convoité au sein de l’industrie cinématographique, son charisme transcende depuis longtemps l’écran.

Sans aucun doute le charismatique, talentueux et le bel acteur Chris Evans provoque une fureur totale avec chacune de ses publications en termes de réseaux sociaux, que ce soit pour l’annonce d’un nouveau projet ou simplement pour poser très beau devant la caméra, comme il le fait habituellement.

Cependant, cette fois ce n’est pas une image, sinon quelque chose de mieux selon ses millions d’adeptes sur les réseaux sociaux, et c’est-à-dire qu’Evans a décidé de partager une vidéo de son compte officiel à son public adoré. Instagram, dans les célèbres histoires de l’application.

De cette façon, il a surpris ses fans, car il était vu d’une manière que très peu de gens le connaissaient et cela a amené les internautes à décider rapidement de partager la vidéo susmentionnée sur d’autres réseaux sociaux, la faisant rapidement devenir tendance via Twitter. .

C’est un clip où il apparaît en compagnie d’un ami cher, son piano jouant un morceau de musique à consacrer à chacun de ses fidèles fans et fans du monde entier une «2021 heureuse et saine»; qui a presque immédiatement déclenché de la tendresse dans le réseau et ses fans ont fini par en faire une tendance.

“Si Captain America / Chris Evans veut que nous ayons une nouvelle année heureuse et saine, nous l’avons, point final”, “Chris Evans jouant du piano et souhaitant de joyeuses fêtes doit être déclaré l’une des meilleures choses de 2020”, n’étaient que quelques-uns des réactions de ses fidèles fans à son divertissement.

Y a-t-il quelque chose que ce jeune homme ne fait pas bien? Amateur de basket-ball, de peinture et de claquettes (c’est vrai, il danse aussi), en dehors des décors de cinéma il a participé à un Captain America Escape Room à des fins caritatives, il a déplacé son squelette au son de Last Dance, il a défié Robert Downey Jr. à un duel des pouces, parmi des milliers d’autres exploits. Ah! Et vous connaissez toutes les chansons de La Petite Sirène.

Tous ces passe-temps et talents sont les principales causes qui ont tant de gens de tous les coins du globe tellement amoureux, en plus, il semble qu’il ait toujours quelque chose de nouveau à montrer pour obtenir les plus grands soupirs de ses followers.

Et il continuera sûrement à en parler dans les semaines à venir, car parmi ses prochains projets figure l’un des films les plus attendus, un spin-off de “Toy Story” axé sur Buzz Lightyear, qui a été confirmé comme étant le même Chris Evans qui donnera vie à ce jouet charismatique, tout comme l’acteur.

C’est lui qui a prévenu toute la communauté, à travers une tendre publication de son profil Instagram, montrant le plus excité d’avoir été choisi pour donner la parole à l’astronaute, qui depuis l’enfance est l’un de ses personnages préférés, en plus , qui, comme il l’a mentionné, c’est un rêve devenu réalité.

Il convient également de mentionner qu’il ne sait toujours pas ce qui se passe vraiment, car la voix originale de Buzz est l’une de ses idoles et bien sûr c’est intouchable pour l’acteur, cependant, il a également dit qu’il faisait également confiance à tout ce qu’ils décident. Dirigeants de Pixar, ce sera sûrement incroyable.