L’international américain pourrait revenir dans le XI pour le match de championnat de samedi à Burnley, où il s’est annoncé au football anglais avec un triplé parfait lors d’une victoire 4-2 en octobre la saison dernière.

L’entraîneur américain de Salzbourg, Jesse Marsch, a affirmé que Lampard lui avait dit que Pulisic avait “beaucoup à apprendre” après un match amical entre les clubs l’année dernière, mais le manager de Chelsea était déterminé à établir le record juste avant la pointe de Turf Moor.

En images | Krasnodar vs Chelsea | 28/10/2020

“Peut-être que Jesse connaît le sentiment des entraîneurs américains qui voyagent en Europe, je comprends cela”, a ajouté Lampard. “Mais j’ai joué en Amérique pendant 18 mois et je ne sous-estimerais jamais le désir des footballeurs américains de s’améliorer et de comprendre le côté technique du jeu.”

«Quand tu as ça, que Christian a et que tu as un talent incroyable, ça n’a jamais fait de doute pour moi.

“Ce que Christian a fait, c’est trouver ses marques très rapidement et avoir une saison décisive en Premier League où il a produit plus de buts et de passes décisives qu’il n’en avait produit. [previously]. Ses performances l’an dernier ont été extrêmement impressionnantes mais il ira de mieux en mieux car il est un jeune joueur. Je n’ai jamais douté de lui en premier lieu. Il est important pour moi de mettre ça au clair, plus pour Christian qu’autre chose. ”

Thiago Silva devrait revenir dans le XI ce week-end après avoir été reposé pour le voyage en Russie, avec la seule blessure absente de Kepa Arrizabalaga Chelsea.

(

Silva devrait revenir pour Chelsea

)

Lampard a utilisé les cinq remplaçants disponibles contre Krasnodar, mais a déclaré que son équipe était fatiguée jeudi après un aller-retour exténuant vers l’Europe de l’Est.

Il a averti que les blessures ne seraient pas évitables dans la saison mouvementée à venir et a critiqué la Premier League pour ne pas s’en tenir à la règle des cinq sous-marins.

“Il y aura quelques difficultés à essayer de concourir dans cette Premier League qui est impitoyable pour les nouveaux joueurs qui n’ont jamais participé à cette ligue auparavant”, a déclaré Lampard.

«Les joueurs doivent comprendre que lorsque vous jouez tous les trois jours jusqu’à Noël et au-delà, il y aura parfois des rotations et nous aurons besoin de tout le monde.

“Ce sera une saison pas comme les autres et aucun de nous ne peut contrôler cela. Nous ne pouvons pas contrôler les blessures qui nous arrivent à différents moments.

“La balle a certainement été lâchée lorsque la Premier League s’est abstenue d’avoir cinq sous-marins. Ce sont des moments sans précédent en termes de situations pour le football. Cela continuera, cela ne va nulle part à court terme. Je ne parle pas seulement de mon équipe, je parle de chaque joueur de football à qui on demande de jouer jour après jour et du risque de blessure. Cela a changé le paysage. “

