Le talent a été définitivement hérité et dépassé dans la famille Capetillo, après la récente performance de l’une des familles les plus aimées dans la diffusion de la Téléthon, les adeptes du couple composé de Biby gaytan et Eduardo Capetillo ont été encore plus étonnés de la participation de toute la famille.

Les enfants de Biby Gaytán et Eduardo Capetillo ils ont fait sensation dans le dernier programme du Téléthon en dévoilant leurs grandes voix où il était non seulement surprenant d’entendre Eduardo Jr., mais aussi ses sœurs, les deux filles aînées du célèbre couple.

Décidément, la figure mémorable de la musique et de la télévision Eduardo Capetillo est le propriétaire d’une famille non seulement très aimée du public mais aussi dotée d’un grand talent qui a exploité la nuit du 5 décembre, dernier jour de l’émission marathon du Téléthon, le fondation qui aide les personnes handicapées.

C’était sans aucun doute une nuit sans précédent pour le célèbre couple qui a été l’un des plus admirés et aimés du show business et cette fois ils étaient accompagnés de leurs cinq enfants, mais c’était le plus âgé d’entre eux qui laisserait tout le monde surpris, ils ont d’excellentes voix et cette première apparition s’avérerait être une belle surprise pour tous les spectateurs.

Les chefs du clan, Biby Gaytán et Eduardo Capetillo ont montré qu’ils avaient une famille très proche, ils se soutiennent mutuellement et cette fois ils l’ont fait à la télévision pour une bonne cause.

C’est ainsi que tous ses membres ont interprété la chanson “You have me”, qui a fait sensation et de nombreux compliments pour chacun de ses membres, en particulier leurs aînés Ale, Pau et Eduardo Jr.

Plein d’enthousiasme, la désormais célèbre famille des réseaux sociaux a interprété l’une des chansons qui faisaient partie de la discographie d’Eduardo au cours de ses années de carrière sur scène.

Avant d’interpréter le thème, les Capetillos ont partagé un message émotionnel dans lequel ils ont souligné l’importance de «l’unité» et de «l’empathie», particulièrement en ces temps difficiles.

De loin, dans cette famille, nous pensons qu’aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’empathie, de générosité et d’être têtu pour que de bonnes choses puissent être faites, a déclaré Ana Paula, l’une des filles des stars de la musique et de la télévision. .

Se réunir en maintenant virtuellement la distance physique que le temps exige, mais en raccourcissant la distance du cœur », a poursuivi Biby.

C’est Eduardo Capetillo lui-même, le patriarche du clan, qui a exprimé quelques instants avant la chanson «il était vraiment désolé de ne pas pouvoir être en personne, cependant, il a exprimé sa solidarité avec sa famille avec la cause et ils ont envoyé tout leur amour à travers ce numéro. “. il a pointé.

Aussi, à la fin de sa participation était Eduardo Jr, qui a prononcé de belles paroles à l’ensemble du public.

J’espère que vous pourrez tous chanter. Vous avez moi et la famille Capetillo nous rejoindre pour faire de ce jour, le jour du Téléthon, le jour où nous pouvons tous donner un peu pour continuer à rendre le Mexique meilleur », a-t-il conclu.

Actuellement, le célèbre mariage formé par Biby et Eduardo ont écrit une histoire d’amour depuis plus de 25 ans dans laquelle ils ont donné naissance à leurs cinq enfants et c’est maintenant que le clan a joué dans une présence importante à travers les plateformes où à chaque fois ils ajoutent un plus grand nombre de followers.

La beauté et le naturel de Biby Gaytán, mère de famille qui se consacre entièrement à son mari et à ses enfants depuis plusieurs années, laisse toujours admirer tous ses fans puisque, de plus, l’histrionique, chanteuse et danseuse professionnelle est devenue une alliée du temps. en paraissant plus jeune que jamais.

Maintenant, avec sa grande famille, ils mènent ensemble diverses activités et peu à peu ils guident leurs enfants vers le chemin qu’ils préfèrent emprunter et sûrement, après les avoir écoutés, beaucoup de leurs fans s’attendraient à ce qu’ils se forgent une carrière dans le milieu.

Jusqu’à présent, les trois aînés de Biby et Eduardo ont fait une très bonne impression, alors sûrement une grande partie du public et leurs fidèles fans sur les réseaux sociaux attendent de les voir dans d’autres participations aussi spéciales.