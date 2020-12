Le matériel d’hygiène sera distribué dans les parkings de la capitale à partir de lundi dans le cadre d’un forfait pour aider les conducteurs et les passagers à éviter d’être infectés par le coronavirus.

De courtes vidéos éducatives ont été créées pour fournir des conseils sur la façon de nettoyer un véhicule après chaque dépose.

Les conducteurs recevront un autocollant à afficher sur une vitre de voiture pour démontrer qu’ils sont «Covid préparés».

Les bouteilles de désinfectant pour les mains sont fournies par Dettol.

Helen Chapman, directrice des licences, de la réglementation et de la tarification de TfL, a déclaré: «Nous savons que la pandémie a été difficile pour les chauffeurs de taxi et de location privée, c’est pourquoi nous voulons faire tout notre possible pour les aider à prospérer à mesure que les restrictions sont assouplies.

«Nous fournissons ce soutien supplémentaire pour aider à stimuler l’industrie dans les semaines à venir, rassurant les clients que les véhicules sont aussi sûrs et propres qu’ils peuvent l’être.

Steve McNamara, secrétaire général de l’Association des chauffeurs de taxi agréés, a déclaré: «Le commerce de taxis licenciés à Londres a été extrêmement durement touché par la pandémie.

«Les chauffeurs de taxi ont besoin de tout le soutien dont ils peuvent bénéficier, dans ce qui continue d’être une période extrêmement difficile.

“Il s’agit donc d’une initiative positive, qui devrait aider à démontrer au public que les chauffeurs de taxi prennent toutes les précautions possibles pour assurer la sécurité de leurs passagers, tout en continuant à fournir le service de classe mondiale pour lequel les taxis noirs de Londres sont connus.

“Nous espérons qu’en conséquence et avec le verrouillage maintenant terminé et les restrictions quelque peu assouplies, plus de gens choisiront d’utiliser les taxis en toute sécurité.”

Un taxi noir sur cinq à Londres a été retiré de la route depuis juin, ce qui a conduit à stocker des centaines de personnes dans des champs disséminés aux abords de Londres.