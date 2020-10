Les régulateurs fédéraux surveillent le déploiement de l’expérience «Full Self-Driving» de Tesla. Cette semaine, le constructeur automobile a commencé à tester la version bêta de son dernier logiciel avancé d’aide à la conduite avec un groupe restreint de clients, et jusqu’à présent, le gouvernement adopte une approche attentiste.

Dans un communiqué, un porte-parole de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré qu’elle «surveillerait de près la nouvelle technologie et n’hésiterait pas à prendre des mesures pour protéger le public contre les risques déraisonnables pour la sécurité». La déclaration comprenait également une note de bas de page sur la décision de Tesla de décrire sa fonction d’assistance à la conduite comme «auto-conduite» (c’est nous qui soulignons):

«Comme nous l’avons toujours affirmé, aucun véhicule disponible à l’achat aujourd’hui n’est capable de se conduire seul. Les technologies de véhicules les plus avancées disponibles à l’achat aujourd’hui fournissent une assistance au conducteur et nécessitent un conducteur humain pleinement attentif à tout moment, effectuant la tâche de conduite et surveillant l’environnement environnant. Abuser de ces technologies est, au minimum, une distraction au volant. Chaque État de la nation tient le conducteur responsable de la sécurité de fonctionnement du véhicule. »

Tesla a une histoire mouvementée avec la NHTSA, l’agence fédérale qui peut émettre des rappels et enquêter sur les accidents de voiture. En 2019, la NHTSA a ouvert une enquête sur les plaintes concernant les incendies de véhicules liés aux systèmes de gestion de batterie de certains véhicules Model S et X. L’agence a également enquêté sur plusieurs accidents mortels impliquant Autopilot. Plus tôt cette année, le National Transportation Safety Board a conclu que le système avancé d’aide à la conduite était l’une des causes probables d’un accident mortel en 2018, dans lequel un homme californien avait été tué après que son modèle X se soit écrasé contre une barrière de béton.

«Full Self-Driving» est une option de 8 000 $ (et bientôt de 10 000 $, selon Elon Musk) qui permet aux propriétaires de Tesla d’utiliser la fonction «Naviguer sur le pilote automatique» du véhicule, auparavant réservée aux autoroutes, dans les rues urbaines et résidentielles. La voiture s’arrêtera aux intersections, effectuera des virages à gauche et à droite et changera de voie automatiquement, tant que le conducteur a sélectionné une destination dans la navigation.

Tesla avertit que les conducteurs doivent garder les yeux sur la route les mains sur le volant à tout moment – bien que le constructeur automobile refuse d’inclure un système de surveillance du conducteur robuste (comme le suivi oculaire infrarouge) pour s’assurer que ses clients suivent les protocoles de sécurité. En tant que tel, la conduite autonome complète est uniquement considérée comme un système «partiellement automatisé» de niveau 2 par les normes de la Society for Automotive Engineer. La NHTSA le caractérise comme «Autosteer dans les rues de la ville», en utilisant la marque de la fonction d’assistance au maintien de voie de Tesla.

Musk l’a mal qualifié de «niveau 5» malgré l’absence de système de niveau 5 dans le monde pour le moment.