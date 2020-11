C

Des tests ovides qui donnent un résultat en 15 minutes environ pourraient offrir un «laissez-passer de la liberté» pour permettre à des millions de Britanniques de revenir à la vie de tous les jours, a-t-on vu aujourd’hui.

Le gouvernement envisagerait d’acheter 200 millions d’essais de «flux latéral», dont 60 millions seraient disponibles en janvier.

Des documents divulgués vus par le Daily Telegraph suggéraient qu’un accord serait signé le mois prochain pour acquérir 192 millions de tests de flux latéral, qui coûtent environ 5 £ chacun, d’ici mars prochain.

Cela permettrait aux personnes testées négatives le matin d’être autorisées à assister aux matchs de football, aux théâtres et aux pubs.

Des sources officielles ont déclaré que les chiffres étaient «indicatifs seulement et pourraient être sujets à changement», mais ont confirmé les plans pour une «augmentation massive» de la capacité de test – la soi-disant stratégie Moonshot.

Les arrondissements de Londres qui ont été laissés à l’écart d’une liste gouvernementale initiale de domaines prioritaires ont déclaré qu’il s’agissait d’un «oubli» et que des tests seraient désormais disponibles.

Mais cela s’est produit alors que les experts ont mis en doute aujourd’hui l’exactitude des tests, avertissant qu’entre une personne asymptomatique sur quatre et une personne sur deux atteinte de covid pourrait ne pas avoir le virus détecté.

Le gouvernement affirme que le test d’antigène Innova qui est utilisé dans le projet pilote de dépistage de masse de deux semaines à Liverpool détecte 76,8% des cas de covid – et jusqu’à 95% chez les personnes qui ont une «charge virale» plus élevée et sont donc plus susceptible d’être contagieux.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré qu’il «augmentait massivement notre capacité de test, à la fois grâce aux tests actuels sur écouvillon et à de nouveaux tests rapides d’écoulement latéral». Havering, l’un des 12 arrondissements de Londres à être omis du déploiement national des tests d’écoulement latéral auprès des conseils, a déclaré qu’il avait maintenant été inclus dans le premier groupe prioritaire.

Les derniers chiffres quotidiens font état de 2 053 nouveaux cas à Londres et de 1 084 patients atteints de covid dans les hôpitaux de la capitale. Hier, 33 décès supplémentaires ont été annoncés dans la capitale.

L’hôtel de ville élabore des objectifs pour aider à décider à quel niveau Londres devrait entrer après les levées de verrouillage le 2 décembre.

Le maire Sadiq Khan a déclaré qu’il souhaitait une approche «un Londres» dans les 33 arrondissements et a ajouté: «Je souhaite lever les restrictions dès que cela peut être fait en toute sécurité.»