Broadway Theatre annonce son retour jusqu’en mai 2021 | AP

L’ouverture de l’un des espaces les plus importants de New York, le théâtre de Broadway est une mauvaise nouvelle pour son public, une nouvelle date empêche l’ouverture du théâtre comme cela aurait été arrangé il y a quelque temps.

La crise sanitaire qui a occupé le monde en 2020 a stoppé plusieurs industries provoquant une forte crise, le divertissement est l’un de ceux qui ont été les plus touchés. Maintenant, avant la réapparition du germe dans le monde, il a été rapporté que la fermeture en Broadway Il durera jusqu’au 30 mai.

Cependant, bien que la vague de report n’affecte pas seulement ce secteur, c’est l’un des secteurs qui a été le plus touché par la crise puisque de nombreux spectacles ne sont pas présentés dans des espaces virtuels, tant de spectacles différents attendent qu’une date soit définie pour sa présentation.

Cependant, compte tenu de l’incertitude, de nombreux producteurs de Broadway offre maintenant des remboursements et des échanges pour les billets achetés jusqu’au 30 mai.

C’était depuis le 12 mars lorsque la grande majorité des théâtres situés dans le célèbre quartier de l’Avenida Broadway et le Lincoln Center a paralysé leurs productions avec 16 d’entre eux, dont ils n’auraient toujours pas été libérés.

Cela a également provoqué une modification du calendrier des Tony Awards, les prix qui célèbrent les réalisations du théâtre américain, en particulier dans les œuvres jouées dans les théâtres de Broadway à New York.

Les producteurs, attachés aux mesures imposées par les autorités sanitaires et municipales, ont continué à prolonger la date d’ouverture, d’abord le 7 juin, puis le 6 septembre et ensuite le 3 janvier.

Il est possible que les nouveaux changements ne signifient pas une crise forte pour les multiples mises en scène qui seraient présentées au printemps, certaines comme «Plaza Suite», «The Music Man», «MJ», «The Minutes», «Flying Over Sunset “,” American Buffalo “,” Caroline or Change “.

Face à ce nouveau «g0lp3» au secteur, le syndicat national des acteurs et metteurs en scène, l’Actors ‘Equity Association, a exhorté les législateurs à inclure les financements et les prêts pour les arts, ceci afin d’aider ceux qui travaillent dans les arts du spectacle.

De même, il est apparu que la décision de la Ligue des Broadway Arrivant moins d’un mois après que le Metropolitan Opera ait indiqué qu’il annulerait une saison entière pendant un mois pour la première fois en près de 104 ans d’histoire, il a annoncé ses plans officiels qui seraient de revenir en septembre prochain.

Comme pour certaines productions à Londres, c’est le producteur Cameron Mackintosh qui a signalé que des productions telles que «Hamilton», «Mary Poppins», «Les Misérables» et «Le fantôme de l’opéra» dans le West End ne seront pas présentées mais jusqu’en 2021 prochaine.

«J’ai grandi en Floride. Quand j’étais au lycée, je devais suivre un cours facultatif et prendre des cours d’art dramatique. J’étais un enfant timide – cela m’a sorti de ça. Je suis allé à la Florida State University et j’ai obtenu mon baccalauréat en musique et théâtre musical. Je suis venu à New York sans presque rien et j’ai emménagé avec mes copains d’université. J’ai commencé à auditionner et à travailler des emplois temporaires. J’ai rencontré ma femme en tournée à Big The Musical. Quinze millions d’années plus tard, nous y sommes. … En juillet 2012, je suis devenu un swing à plein temps dans le spectacle. Être un artiste de Broadway est tout ce dont j’ai rêvé. Je m’ennuie de voir tout le monde et de pouvoir jouer avec eux sur scène. C’est une grande famille. Je peux ‘ attendez de faire ce que nous aimons et de faire ressentir aux gens autre chose que le stress des derniers mois …. [Thursday matinee before the shutdown], notre régisseur est venu par le haut-parleur et nous a dit que les métros allaient fermer. Ils nous avaient dit à l’entracte que nous allions terminer le spectacle, mais que nous n’aurions pas de spectacle en soirée ce soir-là. C’était effrayant. Je voulais juste être sûr d’arriver dans ma famille avant la fermeture des métros. Nous sommes tous dans le business. Ma femme est chez HARRY POTTER. Mon fils a joué le jeune Charlie dans KINKY BOOTS. C’était l’une des choses les plus incroyables que ma femme et moi ayons jamais vécues, le regarder … Je comprends que 99% d’entre nous sont sans travail en ce moment. Mais si faire carrière dans le théâtre est votre passion, continuez à réaliser votre rêve. Envoyer votre enfant à l’université maintenant pour poursuivre quelque chose qui est actuellement en attente – c’est effrayant. Mais peut-être que cet enfant a l’idée qui nous permet de dépasser ça. D’une manière ou d’une autre: le théâtre revient. ” . Greg Mills de THE PHANTOM OF THE OPERA photographié par Matthew Stocke à l’extérieur du Majestic Theatre. Vivant près du quartier des théâtres pendant la fermeture de Broadway, le photographe et interprète Matthew Stocke a été hanté en passant devant les palais de théâtre vides assis au repos, attendant le retour des lumières et des étoiles. Dans ce nouveau reportage photo sur Broadway.com, il réunit les membres de la communauté théâtrale avec leur maison à Broadway #AwayFromHome @mattjamesphotostudio

