Les sons du thérémine, autrefois l’instrument du futur, picotent maintenant nos épines depuis 100 ans. En commémoration, Moog présente sa nouvelle édition limitée Claravox Centennial, nommée en l’honneur de la virtuose du thérémine Clara Rockmore.

Moog affirme que le Claravox offre «le contrôle et le son de la plus haute qualité disponibles dans un thérémine». Avec deux modes, traditionnel et moderne, il permet aux théréministes de basculer entre les oscillateurs analogiques et numériques hétérodynes. Il a le même circuit de mise en forme d’onde que l’Etherwave Pro theremin de Moog, et les entrées et sorties DIN MIDI, USB et CV pour la connexion aux DAW et l’utilisation comme contrôleur. Il est également agréable à regarder, avec une armoire en noyer, des antennes en laiton et de nombreux boutons à manipuler.

Les instruments électroniques, ainsi que leurs inventeurs et joueurs, sont quelques-uns des éléments les plus fascinants de l’histoire de la musique. Quand je travaillais dans une bibliothèque musicale, je passais souvent des quarts plus lents à fouiller dans nos collections de partitions et de vinyles à la recherche de notations graphiques et de musique électronique. Cliquer sur le site Moog aujourd’hui est une joie: il y a une chronologie d’album de l’histoire du thérémine, d’anciennes photos et vidéos de pionniers du thérémine, et une compilation audio avec des enregistrements de Rockmore, Bob Moog et Leon Theremin.

Wow, il y a aussi un mini-documentaire audio mettant en vedette Leon Theremin, Clara Rockmore et Bob Moog parlant (et jouant) de la musique électronique. Transportif. https://t.co/ufvegFgnhq – Matt Patches (@misterpatches) 22 octobre 2020

Alors que les bandes sonores d’horreur de science-fiction peuvent être la maison la plus reconnaissable des sons étranges du thérémine, elle a la gamme (littérale) pour des interprétations incroyablement émouvantes de compositions classiques. Rockmore elle-même a joué un rôle essentiel dans la légitimation du thérémine en tant qu’instrument de concert. Pour faire la démonstration du Claravox, Moog a produit une interprétation de «Clair de Lune» au thérémine et au piano, un duo en hommage à Clara Rockmore et sa sœur pianiste.

Avec le Claravox à 1499 $, vous voudrez peut-être ajuster votre budget avant d’essayer de précommander l’une des unités limitées. Mais si vous ne parvenez pas à en attraper un, vous pouvez au moins vous joindre à moi pour écouter des échantillons et regarder avec envie les belles photos sur le site de Moog.

Le thérémine, l’instrument que vous ne touchez pas, celui qui a inspiré les synthés de Bob Moog, est captivant à chaque fois que vous le voyez jouer. «D’une certaine manière», écrit le compositeur Albert Glinsky, «c’est le génie de ce que Léon Theremin a créé il y a 100 ans: une interface qui ne vieillit jamais.»