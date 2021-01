Il est courant d’entendre: “Le livre était meilleur que le film”, surtout en ce qui concerne les adaptations cinématographiques, et c’est que lire un livre avant le film peut certainement conduire à la déception lorsque notre propre imagination ne correspond pas à la vision de une production. Pourtant, ce type de production génère beaucoup de profits à Hollywood, que l’on aime ou non le résultat final, tant est son succès, qu’il y a une tonne de livres qui seront adaptés en films en 2021, de quoi faire une liste. de livres à lire pour les cinéphiles.

Pour commencer avec cette tendance, ce week-end a été présenté en première sur Netflix, “The White Tiger”, un film mettant en vedette Priyanka Chopra Jonas et basé sur un roman de l’écrivain et journaliste indien Aravind Adiga, et en effet, ce n’est que le Au début, cette année, nous verrons également l’adaptation de «Dune», le roman de fiction révolutionnaire de Frank Herbert. VMÁS a compilé une liste de presque tous les films majeurs pour lesquels vous voudrez peut-être lire le livre plus tôt en 2021:

Le tigre blanc

Netflix

22 janvier

L’une des premières grandes premières de l’année sur Netflix est cette adaptation de «The White Tiger» d’Aravind Adiga, un drame policier sombre et rapide sur un homme indien qui obtient sa grande pause lorsqu’il est embauché pour être l’hôte de l’homme. riche de son peuple. Le travail donne à Balram l’initiative de rêver davantage et de devenir lui-même une personne importante, bien qu’un peu corrompue. Le film présente une distribution indienne qui comprend Priyanka Chopra Jonas (également productrice exécutive) et est écrit et réalisé par Ramin Bahrani, qui a déjà réalisé “Fahrenheit 451” et a reçu des éloges de la critique pour “99 Homes” avec Andrew Garfield.

La fouille

Netflix

29 janvier

Il s’agit d’une autre première pour commencer l’année de Netflix, c’est un film basé sur un roman intitulé “The Dig” de John Preston, avec Carey Mulligan, Lily James et Ralph Fiennes. Le livre est basé sur une série d’événements historiques en Grande-Bretagne en 1939, et est une reconstitution de l’excavation de Sutton Hoo, qui est devenue l’emplacement de deux cimetières, dont l’un contient un navire intact, abritant un grand nombre d’artefacts anglo-saxons trouvés au British Museum de Londres. Le film se concentrera sur l’équipe d’archéologues de Fiennes et le fermier veuf de Mulligan qui vit sur le site historique.

Cerise

Apple TV +

26 février

Ce sera une année mouvementée pour Tom Holland, et tout commence avec «Cherry» des frères Russo, un drame policier contemporain sur un jeune homme qui fait la guerre en Irak et retourne chez sa femme avec un syndrome de stress post-traumatique profond. et la toxicomanie. Dans un effort désespéré pour survivre et continuer à consommer de l’héroïne avec son partenaire, Cherry vole des banques. L’adaptation basée sur un roman de Nico Walker surprendra les fans de “Avengers: Endgame” car ils verront la Hollande s’aventurer dans un territoire dramatique.

Chaos Walking (Le couteau de ne jamais lâcher prise)

Seulement dans les théâtres

5 mars

Une semaine plus tard, Tom Holland présentera également “Chaos Walking” avec Daisy Ridley de Star Wars dans un film de science-fiction pour la jeunesse dystopique qui donne vie au premier livre d’une trilogie intitulée “The Knife of Letting Go”. L’histoire tourne autour d’une ville d’hommes, infectée d’un germe qui leur permet d’entendre tout ce qu’ils pensent, qui est interrompue par l’arrivée d’une mystérieuse fille. “Chaos Walking” semble être un film d’aventure passionnant qui sortira en salles à temps, et le livre est lauréat d’un prix.

Mon année Salinger

Seulement dans les théâtres

5 mars

La première adaptation cinématographique non romanesque de cette liste de livres de 2021 est “My Salinger Year” de Joanna Rakoff, un mémoire sur son travail en tant qu’assistante de JD Salinger, le célèbre écrivain de “The Catcher and the Rye”. L’histoire tourne autour de l’écrivain en herbe, joué par Margaret Qualley et Salinger, joué par Sigourney Weaver. Ce drame qui se déroule dans les années 90 à New York, semble le rêve de tout amateur de littérature.

Infini (Les papiers réincarnationnistes)

Seulement dans les théâtres

28 mai

Le réalisateur de “Training Day” et “The Equalizer”, Antoine Fuqua, s’est associé à Mark Wahlberg et à l’acteur de “Maze Runner” Dylan O’Brien pour adapter le thriller de science-fiction “The Reincarnationist Papers”. Le livre de D. Eric Maikranz parle d’une société secrète de personnes capables de se souvenir de leurs vies passées. L’histoire est racontée à travers les yeux d’un homme qui, tout en apprenant à leur sujet, rejoint leurs rangs. Le film Paramount envisage apparemment une sortie de printemps traditionnelle.

Le chevalier vert (Sir Gawain et le chevalier vert)

Seulement dans les théâtres

30 juillet

Le studio indépendant A24 a pris un poème épique du 14ème siècle et l’a transformé en leur prochaine sortie d’été, “The Green Knight”, un film mettant en vedette Dev Patel et écrit / réalisé par David Lowery de “Pete’s Dragon”. Et bien que ce ne soit pas un livre en tant que tel, “Sir Gawain and the Green Knight” est un important poème en vieil anglais reconnu comme l’un des chefs-d’œuvre de Chaucer. Situé dans Arthurian Camelot, le poème tourne autour du voyage d’un héros pour tuer le mystérieux «chevalier vert». Connaissant A24, le film sera sûrement une version fraîche et subversive de la pièce historique.

Eaux profondes

Seulement dans les théâtres

13 août

Tout au long de l’année, vous avez peut-être entendu parler de la romance de Ben Affleck et Ana de Armas, eh bien, tout a commencé sur le tournage de “Deep Water”. Le thriller policier érotique est basé sur un roman de 1957 de Patricia Highsmith, sur un mariage sans amour qui a été maintenu par l’accord de mariage pour avoir plusieurs romances tant qu’ils n’ont pas abandonné leur famille. Mais son mari devient jaloux et commence à intimider sa femme. L’ancien partenaire de la vie réelle Affleck et De Armas ont joué les Van Allens.

Dune

Uniquement dans les salles / HBO Max

1er octobre

C’est peut-être l’adaptation la plus attendue de 2020, qui est maintenant devenue l’une des versions les plus excitantes de 2021 en raison du COVID-19. “Dune” de Denis Villeneuve a adapté un roman de science-fiction légendaire pour le film qui a servi de point de repère pour “Star Wars” des années avant que la franchise George Lucas soit même un concept. L’épopée suit Paul Atriedes (Timothée Chalamet), qui devient le centre d’une guerre planétaire entre sa maison familiale et la maison Harkonnen. “Dune” est une lecture incontournable pour les fans de science-fiction et les cinéphiles en attente de sortie en salles et sur HBO Max.

Le dernier duel

Seulement dans les théâtres

15 octobre

Il s’agit de la deuxième adaptation de “The Last Duel”, bien qu’il ait désormais un casting énorme, il est réalisé par Ridley Scott, et le scénario a été écrit par Ben Affleck et Matt Damon, avec Nicole Holofcener. Cette histoire est basée sur l’histoire vraie du dernier duel judiciaire officiellement reconnu qui a eu lieu en France à la fin des années 1300. Matt Damon et Adam Driver joueront les justiciables, Ben Affleck jouera Charles VI de France et Jodie Comer de Killing Eve jouera La femme de Damon dans le film.

Gucci (La Maison Gucci)

Seulement dans les théâtres

24 novembre

Notre dernier livre sur cette liste est “Gucci (La Maison de Gucci)”, un livre non-fiction qui sera également un film de Ridley Scott avec de grands noms, dont Adam Driver. Le film se concentrera sur Patrizia Reggiani (Lady Gaga), l’ex-épouse de Maurizio Gucci (Driver), petit-fils du célèbre créateur de mode et son projet de le tuer. Le film 2021 mettra également en vedette Jared Leto, Al Pacino et Jeremy Irons.

